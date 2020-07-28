ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Цей овоч допоможе швидко схуднути: також захищає від раку

Вівторок 28 липня 2020 06:46
Цей овоч допоможе швидко схуднути: також захищає від раку
Зелений горошок допоможе схуднути (фото: pixabay.com)

Зелений горошок допоможе знизити вагу і запобіжить раковим захворюванням

Дієтолог назвав всім відомий продукт, який допоможе скинути вагу і захистить від раку. Це зелений горошок. Дієтолог-нутриціолог Ольга Кондратенко пояснила, що зелений горошок, як і інші бобові, не є калорійним, але може служити джерелом рослинного білка. Саме тому його часто призначають при схудненні. Про це пише "МедикФорум".

Горошок володіє і іншими цінними властивостями. Він робить позитивний вплив на кровотворення, покращує функції головного мозку, а також корисний для профілактики гастроентерологічних проблем і атеросклерозу.

“Велика кількість вітамінів групи B, C, PP, E, A, K, таких макроелементів, як калій, магній, фосфор, залізо, селен. Наприклад, перші два позитивно впливають на серцево-судинну систему, оскільки стабілізують артеріальний тиск. Таке ж властивість у селену, але він ще виступає як антиоксидант, виводячи вільні радикали з організму, тобто перешкоджає старінню організму", - повідомила медик.

Не варто забувати, що зелений горошок протипоказаний при індивідуальній непереносності, алергії або післяопераційних станах. Також надмірне вживання гороху загрожує метеоризмом.

Як ми раніше писали, в Україні почав дешевшати популярний продукт.

Нагадаємо, що названі популярні продукти, які викликають інфаркт.

Ми повідомляли, що названі продукти, які підвищують рівень тестостерону.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України сладости
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся