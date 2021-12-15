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Этот овощ моментально очистит кровь: стоит копейки

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Среда 15 декабря 2021 11:26
Этот овощ моментально очистит кровь: стоит копейки Фото: Свекла - очень полезный овощ (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Такой овощ как свекла знаком всем украинцам, очень многие его любят. Но не все знают, насколько полезным он является. Он прекрасно очищает кровь, к тому стоит очень дешево.

В нашем материале читайте, почему этот овощ нужно включать в свой рацион питания.

Чем полезна свекла

Содержащиеся в этом овоще микроэлементы могут оказать на организм крайне благоприятное влияние. Употребление этого продукта в пищу помогает мгновенно очищать кровь.

"Кроме того, свекла также улучшает состояние капилляров, укрепляет стенки сосудов, понижает артериальное давление и нормализует стул. Бетаин, входящий в состав сырой свеклы, помогает бороться с остеопорозом, болезнью Альцгеймера, атеросклерозом, патологиями сердца, анемией, мастопатией, тромбофлебитом. Пигмент бетацианин, который придает свекле характерный темно-красный окрас - это мощный антиоксидант", - сообщила агентству "Прайм" нутрициолог Ксения Борода.

Также свекла повышает кислотность желудочного сока, улучшает усвоение белка и В12, железа, магния, очищает кровь, восстанавливает функции печени, балансирует обменные процессы.

Кому нельзя есть этот овощ

Есть люди, которым этот овощ употреблять противопоказано.

Несмотря на свою пользу, свекла может нанести и вред организму человека. Поскольку в ней довольного много сахара, ее стоит с осторожностью употреблять диабетикам. Также важно есть свеклу в ограниченных количествах тем, кто страдает остеопорозом или предрасположен к нему, потому что она мешает усвоению кальция.

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