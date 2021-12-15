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Цей овоч моментально очистить кров: коштує копійки

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Середа 15 грудня 2021 11:26
Цей овоч моментально очистить кров: коштує копійки Фото: Буряк - дуже корисний овоч (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Такий овоч як буряк знайомий всім українцям, дуже багато його люблять. Але не всі знають, наскільки корисним він є. Він прекрасно очищає кров, до того коштує дуже дешево.

У нашому матеріалі читайте, чому цей овоч потрібно включати в свій раціон харчування.

Чим корисний буряк

Вміщені в цьому овочі мікроелементи можуть надати на організм вкрай сприятливий вплив. Вживання цього продукту в їжу допомагає миттєво очищати кров.

"Крім того, буряк також покращує стан капілярів, зміцнює стінки судин, знижує артеріальний тиск і нормалізує травлення. Бетаїн, що входить до складу сирого буряка, допомагає боротися з остеопорозом, хворобою Альцгеймера, атеросклерозом, патологіями серця, анемією, мастопатією, тромбофлебітом. Пігмент бетаціанін, який надає буряку характерне темно-червоне забарвлення - це потужний антиоксидант", - повідомила агентству "Прайм" Нутриціолог Ксенія Борода.

Також буряк підвищує кислотність шлункового соку, покращує засвоєння білка і В12, заліза, магнію, очищає кров, відновлює функції печінки, балансує обмінні процеси.

Кому не можна їсти цей овоч

Є люди, яким цей овоч вживати протипоказано.

Незважаючи на свою користь, буряк може завдати і шкоди організму людини. Оскільки в ньому задоволеного багато цукру, його варто з обережністю вживати діабетикам. Також важливо їсти буряк в обмежених кількостях тим, хто страждає остеопорозом або схильний до нього, тому що вона заважає засвоєнню кальцію.

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