Цей напій негативно впливає на стан волосся та може сприяти облисінню

Якщо людина вживає багато алкоголю, то вона може позбавитись життєво важливих поживних речовин. Зокрема, це може призвести до ламкості та витончення волосся.

Так, алкоголь знижує рівень цинку, який впливає на ріст та об'єм волосся, пише Express.

Чому випадає волосся

Як відомо, випадання волосся є нормальним явищем, адже ми можемо втрачати від 50 до 100 волосся на день. Зазвичай не варто турбуватися про випадання волосся, але для деяких людей це може бути неприємним.

Експерти кажуть, що цинк та фолієва кислота допомагають підтримувати силу та густоту волосся. Однак, надмірне вживання алкоголю може позбавити ваш організм цих життєво важливих поживних речовин та призвести до облисіння.

До того ж алкоголь може негативно позначитися на здоров'ї організма загалом.

Зазначається, що чоловікам та жінкам не рекомендується вживати понад 14 одиниць алкоголю на тиждень.

"Одна одиниця дорівнює 10 мл або 8 г чистого спирту, що приблизно відповідає кількості алкоголю, яку середній дорослий може переробити за годину", - йдеться у дослідженні.

Окрім того, покращити загальний стан волосся допоможе вживання великої кількості води.

Зупинити випадання волосся допоможуть натуральні засоби, які стимулюють кровообіг і зміцнюють локони. Потрібно втирати в шкіру голови настоянку пекучого перцю, реп'яхову або касторову олію. Біоактивні компоненти рослин можуть зупинити випадання і зміцнити цибулини.