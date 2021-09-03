Этот "московский" факт про украинские гривны вы точно не знали: у князей такого не было!

Первые купюры гривны были выпущены в 1992 году. Заказ был отправлен в Канаду за четыре года до введения в оборот. И в то же время были изготовлены матрицы банкнот по эскизам художника Василия Лопаты. В 1994 году в Канаде начали печатать купюры в две и пять гривен. А вот купюры в 50 и 100 гривен уже печатали в Великобритании.

У первых купюр гривен были интересные особенности. На них ранее никто не обращал внимание. Что это за особенности – читайте ниже.

Гривна была введена в оборот в 1996 году. Но печатать их начали ранее - в 1992 году, на фирме Canadian Bank Note Company. Банкнота была изготовлена на специальной белой бумаге, с однотонными водными знаками в форме трезубца, размещенными по всей площади.

На ней были рельефные элементы, микротекст, защитная лента, радужная печать, видимые защитные волокна, спрятанное изображение, флуоресцентный номер и высокая печать. На аверсе было изображение Ярослава Мудрого, на реверсе – гравюрное изображение Софии Киевской.

Дизайн гривны в 1992 году

Дизайн банкноты менялся за годы Независимости несколько раз. В 2001 году дизайн не меняли, добавили только партии.

В 2004 году новые купюры изготавливали в Украине. Дизайн немного изменили и добавили цитату Ярослава Мудрого и несколько изменений. Именно в таком дизайне купюры используется и сегодня.

Дизайн гривны в 1995 году

Что отметили историки

На купюрах гривны до 2004 года Ярослав Мудрый и князь Владимир Великий изображались с усами. А после у киевских князей появилась борода. Что весьма странно, так как украинские князи носили усы, но не бороды. А вот бороды были у московских царей.

Дизайн гривны в 2004 году

Как отмечают историки, иллюстраций или других изображений хорошего качества украинских князей не сохранилось. Поэтому художники изображают их так, как они себе представляют.

Византийский историк-хронист 10-столетия Лев Диякон описывал князя Святослава Храброго так: "Среднего роста, не очень высокий, не очень низкий, с пушистыми бровями и ясно-синими глазами, нос короткий, борода побрита, с густым, очень длинным волосом над верхней губой. Голова у него была совсем голая, но с одной стороны свисала прядь волос – знак знатности рода".

Стоит отметить, что казаки на многих изображениях выглядят похоже – обритая голова, прядь волос на затылке, длинные усы и отсутствие бороды.

На старинных золотых монетах князь Владимир Великий и Ярослав Мудрый также изображены только с усами. Изображения не очень четкие, но на них можно увидеть, что борода, если и есть, то совсем маленькая.

Дизайн гривны

Откуда взялась борода

Как утверждает историк Игорь Роздобудько в статье на "Радио Свобода", бороды носили московские цари. В России с бородами ходили почти все мужчины – и знатного рода, и селяне. И изображать киевских царей с бородами впервые начали именно в России.

Как считает историк, видимо для того, чтобы даже во внешнем виде доказать наследственность истории Москвы от истории древнего Киева и Галича.

Стоит отметить, что памятник киевскому князю Ярославу Мудрому в Киеве, возле Золотых ворот – без бороды.