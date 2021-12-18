Этот метод поможет за несколько минут очистить дверцу духовки

В частности, накопление жира на стенках и дверцах духового шкафа – нормальное и частое явление. Все потому, что пища, которая готовится при высоких температурах, может брызгать и оставлять следы на стенках.

Специалисты говорят, что результат такой домашней уборки будет ничем не хуже того, который выполнили бы профессионалы из клининговой компании.

Для него понадобятся:

Пищевая сода;

Вода;

Резиновые перчатки;

Уксус;

Распылитель;

Салфетки из микрофибры.

Также перед тем, как взяться за чистку духового шкафа, стоит освободить его от решетки. К тому же пока вы чистите духовку, то положите их в мыльную воду.

Затем сделайте пасту из пищевой соды и воды. Важно, что она должна быть достаточно густой, чтобы ее можно было размазать по духовке.

Наденьте резиновые перчатки и начните намазывать пасту по всей духовке, избегая нагревательных элементов. Через какое-то время белая паста станет коричневой, когда начнет впитывать жир, но не переживайте, это лишь пищевая сода.

Эксперты говорят, что вытирать пасту со стен шкафа нужно не сразу, а необходимо дать ей подействовать так несколько часов, а лучше всю ночь. Затем возьмите распылитель и налейте в него уксус и обрызгайте все стены. В конце вытрите мягкой тряпкой.

Дверца духового шкафа натрите той же массой из воды и соды, оставить на пол часа, а затем смойте уксусом.