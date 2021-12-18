Этот метод поможет за несколько минут очистить дверцу духовки

Многие хозяйки всегда в муках и с помощью химических средств пытаются очистить грязь из духовки. Однако, специалисты порекомендовали метод, для которого понадобятся простые вещи, которые есть практически на каждой кухне.
Так, такой метод обойдется гораздо дешевле, чем профессиональные средства, пишет Ехргеѕѕ.
В частности, накопление жира на стенках и дверцах духового шкафа – нормальное и частое явление. Все потому, что пища, которая готовится при высоких температурах, может брызгать и оставлять следы на стенках.
Специалисты говорят, что результат такой домашней уборки будет ничем не хуже того, который выполнили бы профессионалы из клининговой компании.
Для него понадобятся:
Также перед тем, как взяться за чистку духового шкафа, стоит освободить его от решетки. К тому же пока вы чистите духовку, то положите их в мыльную воду.
Затем сделайте пасту из пищевой соды и воды. Важно, что она должна быть достаточно густой, чтобы ее можно было размазать по духовке.
Наденьте резиновые перчатки и начните намазывать пасту по всей духовке, избегая нагревательных элементов. Через какое-то время белая паста станет коричневой, когда начнет впитывать жир, но не переживайте, это лишь пищевая сода.
Эксперты говорят, что вытирать пасту со стен шкафа нужно не сразу, а необходимо дать ей подействовать так несколько часов, а лучше всю ночь. Затем возьмите распылитель и налейте в него уксус и обрызгайте все стены. В конце вытрите мягкой тряпкой.
Дверца духового шкафа натрите той же массой из воды и соды, оставить на пол часа, а затем смойте уксусом.
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