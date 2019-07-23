Где этот мальчик? Зеленский оконфузился и рассмешил сеть

Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился на встрече с прессой после того, как правоохранители зачитали отчет о том, как продвигается расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Между Владимиром Зеленским и журналистом программы "Схемы" Михаилом Ткачом произошел смешной разговор, в котором президент назвал Ткача мальчиком. Весь диалог журналист опубликовал на своей странице в Facebook.

"Зеленский: Где этот мальчик? Я: Я журналист, а не мальчик. Зеленский: А журналист, что не может быть парнем? Я: Парнем может. Мальчиком - нет. Зеленский: Ну хорошо. Как к вам обращаться? Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович". Кто-то вероятно забыл, как требовал у Порошенко уважения на стадионе", - написал Михаил Ткач.

Скриншот поста (facebook.com/mixailotkach)

Этот диалог рассмешил пользователей сети, и они предложили запретить молодость, а также посоветовали Михаилу Ткачу отрастить бороду и усы, чтобы его не называли мальчиком.

У Слуги народа должны быть только мальчики.

Запретить молодость!

Михаил Ткач, вы в зеркало смотрелись? Очень молодо выглядите, это был комплимент. Отращивайте бороду или усы. Будут говорить: "вот этот дядька с усами?"

Если к журналисту по имени, почему к президенту по отчеству?

Скриншот комментариев (facebook.com/mixailotkach)

Хорошо, что хоть не мальчик для битья.

Вы и правда очень молодо выглядите. Главное – что он будет делать.

На завтра новый указ – всех, кто младше президента, называть "мальчиками". Всех.

Скриншот комментариев (facebook.com/mixailotkach)

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоит заказать народного депутата на корпоративную вечеринку.

А также рассказывали о том, что Андрей Парубий оконфузился на избирательном участке.