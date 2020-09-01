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Цей інгредієнт для маринаду зробить шашлик неймовірно соковитим

Вівторок 01 вересня 2020 09:45
Цей інгредієнт для маринаду зробить шашлик неймовірно соковитим
Шашлик потрібно маринувати з цим секретним інгредієнтом (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Шашлик завдяки одному простому компоненту буде вище всяких похвал

Приготування шашлика може здатися справою простою, але і тут є багато нюансів, тонкощів, хитрощів і секретних інгредієнтів. Адже пересушена, занадто жирна або навпаки суха страва може зіпсувати враження від відпочинку на природі.

Відомий шеф-кухар розкрив свій секрет, як приготувати по-справжньому смачний шашлик на мангалі.

Фахівець порадив замість різних кислих розм'якшувачів типу лимона, оцту, ківі або ананаса додати кілька крапель бальзамічного оцту. Адже правильно підібране м'ясо - молоде і з достатньою кількість жирових прошарків - і так буде м'яким і соковитим. А зайва кислота просто заб'є смак шашлику.

Також шеф-кухар радить не маринувати м'ясо всім, що давно залежалося в холодильнику. Для додання пікантності м'ясу підійдуть свіжі трави, цибуля, часник.

Не варто тримати м'ясо в маринаді занадто довго: оптимально 12 годин, але максимум 20 (температура, при якій витримується м'ясо, повинна становити 2-4 градуси).

Наостанок, фахівець поділився однією цікавою тонкістю: м'ясо не варто солити відразу. Інакше шашлик може виявитися занадто сухим. Краще додати сіль безпосередньо перед запіканням.

Раніше ми писали, що шашлик категорично не можна смажити на деяких дровах, тому що через це м'ясо буде зіпсоване.

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