Это замалчивают: всплыли шокирующие факты о катастрофе в Шереметьево

Катастрофа в Шереметьево - шокирующие факты про Superjet (коллаж: РБК-Украина)

Катастрофа в Шереметьево стала последствием многих недочетов в работе компании

Пожар в самолете в Шереметьево в воскресенье, 5 мая, унес жизни 41 человека из 78, находящихся на борту. Бывший сотрудник Аэрофлота рассказал о ряде шокирующих фактов о самом самолете, а также о внутренней "кухне" компании. Об этом он сообщил на Twitter-странице Plus Ultra.

Технические недостатки самолета

По словам блогера, российский Sukhoi Superjet 100 (Сухой Суперджет 100) - это раскрученный путинской пропагандой самолет, который имеет массу технических недостатков, которые могли привести к катастрофе.

В частности, в полете у него замерзает механизм переключения дверей. Этот механизм определяет, откроется ли дверь в штатном режиме или с надуванием трапа. Перед взлетом стюарды переводят двери в положение armed - с надуванием трапа. После приземления в disarmed - без надувания, поскольку замерзший механизм не позволяет это сделать.

Подобный недостаток вопиюще нарушает требования безопасности, поскольку Суперджеты стоят на земле с "заряженными" дверьми, готовые выплюнуть трап. Это небезопасно, поскольку раскрывающийся трап с легкостью мнет автомобиль, не говоря уже о человеке.

Катастрофа в Шереметьево - шокирующие факты про Superjet (самолет Sukhoi Superjet 100, фото: facebook.com/aeroflot)

Еще одна проблема самолета связана с задними дверьми. Однажды, рассказывает блогер, при открытии двери, она просто отвалилась. Но Аэрофлот тщательно скрывает подобные случаи.

По словам бывшего сотрудника компании-перевозчика, Sukhoi Superjet 100 - это ухудшенная версия других узкофюзеляжных самолетов: у него уменьшена комфортность, дальность, вместительность и снижена безопасность.

Кастовая система бортпроводников и пилотов

Что касается сотрудников Аэрофлота, то все проводники делятся на три касты - A B и C. Каста А - молодые, красивые, умные со знанием языков - они летают бизнес-классом. Каста B - средний класс, "летают по Европам и Китаям". Каста C - возрастные проводники или те, кто в чем либо провинился, они работают на внутренних рейсах.

Именно последняя категория сотрудников летают на Sukhoi Superjet.

Катастрофа в Шереметьево - шокирующие факты про Superjet (иллюстративное фото: facebook.com/aeroflot)

У пилотов идет примерно такое же распределение - первоклассные пилоты на "Сухом" вряд ли летают.

Также блогер отмечает, что всем выжившим членам экипажа выплатят по 3 млн рублей, а семье погибшего бортпроводника Максима Моисеева 5 млн рублей. И бывший сотрудник компании утверждает, что это плата за молчание.

"Сейчас они готовы заткнуть всем рты деньгами, потому, что случившееся скрыть невозможно..." - пишет он.

Аэрофлот может запросто рискнуть своими пассажирами

Блогер рассказал одну историю, случившуюся в 2017 году в Бангкоке. Тогда при посадке из-за турбулентности травмы получили десятки пассажиров. Бортпроводники, оказывая помощь пострадавшим, израсходовали все переносные кислородные баллоны. А уже спустя пару часов этот самолет, полный пассажиров, полетел обратно в Москву без единого кислородного баллона.

При этом остутствие даже одного такого баллона считается "невылетным деффектом" и строго запрещено.

Обман европейской службы контроля качества обслуживания

В Европе существует служба контроля авиаперевозчиков под названием SAFA. Специальные люди могут заходит на борт самолета и проверять технику безопасности и соблюдение технических требований.

Помимо баллонов, дверей, аптечки, они проверяют сами телеги, с которых идет обслуживание питанием, они также должны быть исправны (стопор, запорный механизм, ручки и т. д.). Если же телега сломана, бортпроводники Аэрофлота наклеивают на них маркировку INOP и спокойно обслуживают с нее.

Катастрофа в Шереметьево - шокирующие факты про Superjet (иллюстративное фото: facebook.com/aeroflot)

А если приходит проверка, говорят, что телегой они не пользовались. Причем подобный инструктаж сотрудники проходят официально. Дело в том, что при сильной турбулентности или разгерметизации, телега, которая не стопорится, может стать причиной травмы.

Сама катастрофа и пассажиры с огромными чемоданами

Бывший сотрудник Аэрофлота также рассказал, о том, как пассажиры задерживали эвакуацию, спасая свой багаж. Тут вины пассажиров нет, поскольку такова психология толпы - спасать не только свои жизни, но и ценности, документы.

А тот факт, что в отделение "ручной клади" попали совсем не подходящие по габаритам чемоданы, также является промахом компании, которая беспокоится не о безопасности, а о том, чтобы создать видимость, красивую картинку.

Катастрофа в Шереметьево - шокирующие факты про Superjet (скрин видео: соцсети)

Ранее мы писали о том, что одна из пассажирок погибла в хвосте самолета, пытаясь спасти детей.

Напомним, пассажир Суперджета, который загорелся в аэропорту Шереметьево 5 мая, рассказал, что часть людей погибла практически мгновенно.

Ранее мы писали о том, что в Шереметьево погиб предатель Украины, внесенный в базу "Миротворца".