Это вдохновляет: новое впечатляющее видео об Украине взрывает сеть
Новое впечатляющее видео об Украине несколько дней назад появилось в сети и активно набирает популярность.
Ролик под названием "What is Ukraine?" опубликовал на своем YouTube-канале известный блогер Назар Дорош.
На кадрах можно увидеть разные города нашей страны и непревзойденной красоты места, куда обязательно стоит хоть раз поехать каждому из нас.
"Об Украине говорили разное и часто не о хорошем, но это пережитки прошлого. Мы должны учиться сеять плоды добра в своем сознании и всегда стремиться к лучшему, не забывая о проблемах", - говорится в сообщении к видео.
По словам Назара, его работа иллюстрирует стремление и талант людей и "раскрывает живописность нашей земли".
"Это вдохновляет нас идти к своему. И мы уверены - дальше, больше", - добавил он.
Видео о красоте Украины от Назара Дороша
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