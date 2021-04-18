ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Це надихає: нове вражаюче відео про Україну підриває мережу

Новость на русском → Неділя 18 квітня 2021 11:54
Це надихає: нове вражаюче відео про Україну підриває мережу Кадр з відео "What is Ukraine?" від Назара Дороша
Автор: Styler

Нове вражаюче відео про Україну кілька днів тому з’явилося у мережі і активно набирає популярності.

Ролик під назвою "What is Ukraine?" опублікував на своєму YouTube-каналі відомий блогер Назар Дорош.

На кадрах можна побачити різні міста нашої країни і неперевершеної краси місця, куди обов'язково варто хоч раз поїхати кожному з нас.

"Про Україну говорили різне і часто не про хороше, але це пережитки минулого. Ми повинні вчитись сіяти плоди добра в своїй свідомості і завжди прагнути до кращого, не забуваючи про проблеми", - йдеться у дописі до відео.

За словами Назара, його робота ілюструє прагнення і талант людей та "розкриває мальовничість нашої землі".

"Це надихає нас йти до свого. І ми впевнені - далі, більше", - додав він.

Відео про красу України від Назара Дороша

Нагадаємо, нещодавно фотограф показав містичний світанок над Хортицею. І таким острів ви ще точно не бачили.

Раніше ми писали, що вчені показали на яскравих фото унікальні місця Чорнобильської зони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя видео
LITE
Черговий циклон несе в Україну більше опадів і холоду: синоптик назвала дати негоди
Черговий циклон несе в Україну більше опадів і холоду: синоптик назвала дати негоди