Це надихає: нове вражаюче відео про Україну підриває мережу
Нове вражаюче відео про Україну кілька днів тому з’явилося у мережі і активно набирає популярності.
Ролик під назвою "What is Ukraine?" опублікував на своєму YouTube-каналі відомий блогер Назар Дорош.
На кадрах можна побачити різні міста нашої країни і неперевершеної краси місця, куди обов'язково варто хоч раз поїхати кожному з нас.
"Про Україну говорили різне і часто не про хороше, але це пережитки минулого. Ми повинні вчитись сіяти плоди добра в своїй свідомості і завжди прагнути до кращого, не забуваючи про проблеми", - йдеться у дописі до відео.
За словами Назара, його робота ілюструє прагнення і талант людей та "розкриває мальовничість нашої землі".
"Це надихає нас йти до свого. І ми впевнені - далі, більше", - додав він.
Відео про красу України від Назара Дороша
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