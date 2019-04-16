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Это очень важно: Супрун рассказала о нововведении для молодых мам

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 21:47
Это очень важно: Супрун рассказала о нововведении для молодых мам
Уляна Супрун сообщила о нововведении для мам (Коллаж РБК-Украина)

Супрун отметила, что теперь каждый младенец может получить необходимое питание

Уляна Супрун рассказала, что в Украине появился Банк грудного молока, который поможет молодым мамам вырастить здоровых малышей. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Супрун объяснила, что очень важно, чтобы мамы, у которых по каким-либо причинам нет возможности кормить ребенка грудным молоком, не отказывались этого делать.

Она отметила, что 97% женщин способны это делать самостоятельно, но существуют также ситуации, когда эта естественная функция недоступна. И в таких случаях женщины могут обратиться в Банк грудного молока, который открылся на базе Перинатального центра в Киеве.

Там есть специальная лаборатория, в которой грудное молоко собирают, проверяют и обрабатывают. Специалисты Перинатального центра прошли обучение и тренинги в ведущих заграничных клиниках. Все этапы прохождения молока в лаборатории контролируются.

Это очень важно: Супрун рассказала о нововведении для молодых мам

В Украине появился Банк грудного молока (facebook.com/ulanasuprun)

Донором этого Банка может стать любая здоровая женщина в период лактации, которая кормит своего собственного ребенка и может поделится молоком с младенцами, которым оно необходимо. Женщинам необходимо пройти специальное обследование и сдать анализы, а потом с ней проводят обязательное собеседование и анкетирование по поводу ее способа жизни, истории инфекционных болезней и состояния здоровья.

Воспользоваться Банком грудного молока могут маленькие пациенты Перинатального центра и других медицинских учреждений города Киева по назначению врача-неонаталога.

Супрун напомнила, что грудное молоко уже в первые сутки после рождения обеспечивает младенца необходимыми концентрированными антителами для защиты от болезней и продолжает защищать в первые месяцы. Грудное вскармливание также способствует здоровью женщины: снижает риск развития рака молочной железы и яичников, диабета 2-го типа и послеродовой депрессии.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Супрун рассказали об ужасных последствиях питания украинцев.

А также рассказывали о том, что Супрун назвала самый опасный вид транспорта.

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