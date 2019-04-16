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Це дуже важливо: Супрун розповіла про нововведення для молодих мам

STYLERЖиття    16.04.2019 - 21:47
Це дуже важливо: Супрун розповіла про нововведення для молодих мам
Уляна Супрун повідомила про нововведення для мам (Колаж РБК-Україна)

Супрун зазначила, що тепер кожна дитина може отримати необхідне харчування

Уляна Супрун розповіла, що в Україні з'явився Банк грудного молока, який допоможе молодим мамам виростити здорових малюків. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Супрун пояснила, що дуже важливо, щоб мами, у яких з якихось причин немає можливості годувати дитину грудним молоком, не відмовлялися цього робити.

Вона зазначила, що 97% жінок здатні це робити самостійно, але існують також ситуації, коли ця природна функція недоступна. І в таких випадках жінки можуть звернутися в Банк грудного молока, який відкрився на базі Перинатального центру у Києві.

Там є спеціальна лабораторія, в якій грудне молоко збирають, перевіряють і обробляють. Фахівці Перинатального центру пройшли навчання та тренінги у провідних закордонних клініках. Всі етапи проходження молока в лабораторії контролюються.

Це дуже важливо: Супрун розповіла про нововведення для молодих мамВ Україні з'явився Банк грудного молока (facebook.com/ulanasuprun)

Донором цього Банку може стати будь-яка здорова жінка в період лактації, яка годує свою власну дитину і може поділиться молоком з немовлятами, яким воно необхідне. Жінкам необхідно пройти спеціальне обстеження і здати аналізи, а потім з нею проводять обов'язкову співбесіду та анкетування з приводу її способу життя, історії інфекційних хвороб та стану здоров'я.

Скористатися Банком грудного молока можуть маленькі пацієнти Перинатального центру та інших медичних установ міста Києва за призначенням лікаря-неонаталога.

Супрун нагадала, що грудне молоко вже в першу добу після народження забезпечує немовля необхідними концентрованими антитілами для захисту від хвороб і продовжує захищати в перші місяці. Грудне вигодовування сприяє здоров'ю жінки: знижує ризик розвитку раку молочної залози і яєчників, діабету 2-го типу та післяпологової депресії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Супрун розповіли про жахливі наслідки харчування українців.

А також розповідали про те, що Супрун назвала найбільш небезпечний вид транспорту.

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