Это тяжелая тема для меня: Александр Пономарев сделал признание о своем здоровье

Александр Пономарев, известный украинский музыкант, рассказал, что в детстве был очень болезненным ребенком и это могло привести к печальным последствиям, но мама его спасла и дала путевку в жизнь, купив ему первый музыкальный инструмент. Об этом он рассказал в программе "Зірковий шлях"

Александр Пономарев в детстве страдал от малокровия и ему грозили совершенно непредсказуемые последствия. Мама артиста сделала все возможное, чтобы найти для него донора и хороших врачей. Фактически она спасла сына.

Александр Пономарев (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

После того как Александр пошел на поправку, она отдала его во всевозможные секции, а также записала его в музыкальную школу.

"У меня все забирали в детском саду, били меня. Не хватало мне 300 граммов крови. Потом меня отправили в музыкальную школу, но это было очень дорого. Поэтому я потом отправился на спорт, который был бесплатным", - рассказал Пономарев.

Мама отдала его на бокс, который пришлось бросить, так как обнаружились проблемы со зрением. Чтобы сын не переживал по этому поводу, мама купила ему настоящий синтезатор.

Александр Пономарев с сыном Сашей (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

В подростковом возрасте Александр Пономарев начал самостоятельно зарабатывать – играл на свадьбах и пел в ресторанах. В 17 лет он на свои собственно заработанные деньги купил первый автомобиль.

Как признался Александр Пономарев, мама была единственной женщиной, которая могла остановить его. Она ушла из жизни в 2004 году и артисту очень сложно вспоминать о ней. Больше всего он сожалеет о том, что мама так и не увидела своего второго внука Сашу, который родился в браке с Викторией.

"Это тяжелая тема для меня, очень жаль, что она не увидела Сашку. Это человек, который сделал для меня больше всего", - признался Пономарев.