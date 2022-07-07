Это тяжелая болезнь. Врач развенчала основные мифы про ботулизм

Основные мифы о ботулизме

Миф. Заразиться ботулизмом можно только, если есть мясные консервы.

Клостридия ботулизма живет везде – практически все пищевые продукты, загрязненные почвой или содержанием кишечника животных, птиц, рыб, могут содержать споры или вегетативные формы возбудителя ботулизма. Но, чтобы заболеть, нужно, чтобы продукты хранились в анаэробных, то есть при отсутствии воздуха (или близких к ним) условий без предварительной термической обработки.

В каких продуктах есть риск

Копченая и вяленая рыба на первом месте. Почти 80% случаев пищевого ботулизма связывают именно с рыбой.

Домашние консервы – мясные, овощные, грибы.

Если продукты хранились в анаэробных, то есть при отсутствии воздуха (или близких к ним) условий без предварительной термической обработки.

Ботулизм у малышей

Ребенок может проглотить споры Clostridium botulinum, которые селятся в его желудочно-кишечном тракте, размножаются там и выделяют токсин в просвет кишечника.

Есть связь с употреблением в пищу меда, которая может содержать споры C. botulinum - поэтому детям до 12 месяцев нельзя давать мед.

Миф. Сразу можно поставить диагноз

Часто ботулизм начинается как обычная кишечная инфекция: рвота, диарея, боль в животе. Они быстро сменяются запором, метеоризмом, распиранием в животе.

Неврологические симптомы

Чаще встречаются расстройство зрения, выраженная сухость во рту и прогрессирующая мышечная слабость. Могут появляться жалобы на туман, сетку перед глазами, двоение. Поперхивание при попытке попить: жидкость может изливаться через нос. При этом температура остается нормальной.

Из-за слабости в мышцах нарушается дыхание, может возникнуть дыхательная недостаточность, которая может оказаться роковой.

Во время ботулизма поражаются только мотонейроны – это нейроны, отвечающие за движение, поэтому чувствительность нарушена не будет.

Миф. Ботулизм можно не лечить или лечить дома

Ботулизм лечится только в стационаре. Невозможно предположить, как будет протекать болезнь. Может пригодиться и реанимация, если будут поражены функции жизненных органов.