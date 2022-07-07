Это тяжелая болезнь. Врач развенчала основные мифы про ботулизм

Ботулизм - это очень страшная болезнь. Микроб Clostridium botulinum производит токсин, поражающий нервную систему. Этот токсин считается одним из самых сильных ядов для нервной системы.

Доктор Елена Луцкая развенчала основные мифы про ботулизм и рассказала, что из них является неправдой.

Основные мифы о ботулизме

Миф. Заразиться ботулизмом можно только, если есть мясные консервы.

Клостридия ботулизма живет везде – практически все пищевые продукты, загрязненные почвой или содержанием кишечника животных, птиц, рыб, могут содержать споры или вегетативные формы возбудителя ботулизма. Но, чтобы заболеть, нужно, чтобы продукты хранились в анаэробных, то есть при отсутствии воздуха (или близких к ним) условий без предварительной термической обработки.

В каких продуктах есть риск

Копченая и вяленая рыба на первом месте. Почти 80% случаев пищевого ботулизма связывают именно с рыбой.

Домашние консервы – мясные, овощные, грибы.

Если продукты хранились в анаэробных, то есть при отсутствии воздуха (или близких к ним) условий без предварительной термической обработки.

Ботулизм у малышей

Ребенок может проглотить споры Clostridium botulinum, которые селятся в его желудочно-кишечном тракте, размножаются там и выделяют токсин в просвет кишечника.

Есть связь с употреблением в пищу меда, которая может содержать споры C. botulinum - поэтому детям до 12 месяцев нельзя давать мед.

Миф. Сразу можно поставить диагноз

Часто ботулизм начинается как обычная кишечная инфекция: рвота, диарея, боль в животе. Они быстро сменяются запором, метеоризмом, распиранием в животе.

Неврологические симптомы

Чаще встречаются расстройство зрения, выраженная сухость во рту и прогрессирующая мышечная слабость. Могут появляться жалобы на туман, сетку перед глазами, двоение. Поперхивание при попытке попить: жидкость может изливаться через нос. При этом температура остается нормальной.

Из-за слабости в мышцах нарушается дыхание, может возникнуть дыхательная недостаточность, которая может оказаться роковой.

Во время ботулизма поражаются только мотонейроны – это нейроны, отвечающие за движение, поэтому чувствительность нарушена не будет.

Миф. Ботулизм можно не лечить или лечить дома

Ботулизм лечится только в стационаре. Невозможно предположить, как будет протекать болезнь. Может пригодиться и реанимация, если будут поражены функции жизненных органов.