Це важка хвороба. Лікар розвінчала основні міфи про ботулізм

Ботулізм - це дуже страшна хвороба. Мікроб Clostridium botulinum виробляє токсин, що вражає нервову систему. Цей токсин вважається одним з найсильніших отрут для нервової системи.

Доктор Олена Луцька розвінчала основні міфи про ботулізм і розповіла, що з них є неправдою.

Основні міфи про ботулізм

Міф. Заразитися ботулізмом можна тільки, якщо є м'ясні консерви.

Клостридія ботулізму живе скрізь - практично всі харчові продукти, забруднені грунтом або вмістом кишечника тварин, птахів, риб, можуть містити спори або вегетативні форми збудника ботулізму. Але, щоб захворіти, потрібно, щоб продукти зберігалися в анаеробних, тобто при відсутності повітря (або близьких до них) умов без попередньої термічної обробки.

У яких продуктах є ризик

Копчена і в'ялена риба на першому місці. Майже 80% випадків харчового ботулізму пов'язують саме з рибою.

Домашні консерви - м'ясні, овочеві, гриби.

Якщо продукти зберігалися в анаеробних, тобто при відсутності повітря (або близьких до них) умов без попередньої термічної обробки.

Ботулізм у малюків

Дитина може проковтнути спори Clostridium botulinum, які селяться в її шлунково-кишковому тракті, розмножуються там і виділяють токсин в просвіт кишечника.

Є зв'язок з вживанням в їжу меду, яка може містити суперечки C. botulinum - тому дітям до 12 місяців не можна давати мед.

Міф. Відразу можна поставити діагноз

Часто ботулізм починається як звичайна кишкова інфекція: блювання, діарея, біль у животі. Вони швидко змінюються запором, метеоризмом, розпиранням в животі.

Неврологічні симптоми

Найчастіше зустрічаються розлад зору, виражена сухість у роті та прогресуюча м'язова слабкість. Можуть з'являтися скарги на туман, сітку перед очима, двоїння. Поперхування при спробі попити: рідина може виливатися через ніс. При цьому температура залишається нормальною.

Через слабкість в м'язах порушується дихання, може виникнути дихальна недостатність, яка може виявитися фатальною.

Під час ботулізму уражаються тільки мотонейрони – це нейрони, що відповідають за рух, тому чутливість порушена не буде.

Міф. Ботулізм можна не лікувати або лікувати вдома

Ботулізм лікується тільки в стаціонарі. Неможливо припустити, як буде протікати хвороба. Може стати у нагоді і реанімація, якщо будуть вражені функції життєвих органів.