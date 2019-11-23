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Это было табу: бывший муж Славы из "НеАнгелов" шокировал причиной развода

STYLERПерсоны    23.11.2019 - 09:22
Это было табу: бывший муж Славы из "НеАнгелов" шокировал причиной развода
Слава из "НеАнгелов" (фото: instagram.com/babaslavka)

Экс-супруг Славы Каминской наконец-то поведал правду о разводе с певицей

Слава Каминская из "НеАнгелов" развелась со своим мужем пластическим хирургом Эдгаром Каминским и о расставании пары и причине ходило много слухов. Сейчас бывший муж артистки решил рассказать, что же на самом деле стало причиной их развода. По словам врача, бывшая жена хотела все время себя улучшить и не могла остановиться на этом. Об этом Эдгар рассказал в эксклюзивном интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

"Она хотела постоянно себя улучшить – немного увеличить форму груди, или как-то изменить нос, губы. Я был против этого. И это было табу, я постоянно говорил "нет". Мы ругались и могли несколько недель не общаться на эту тему. Я к Славе не вернусь, и это факт", – откровенно рассказал известный пластический хирург.

Это было табу: бывший муж Славы из &quot;НеАнгелов&quot; шокировал причиной разводаСлава Каминская и Эдгар Каминский постоянно ругались (Коллаж РБК-Украина)

Пара прожила в браке пять лет и все-таки рассталась. Сейчас бывшие супруги почти не общаются, но певица не ограничила общение отца с детьми – сыном Леонардом и дочкой Лаурой. Более того, Эдгар признался, что мечтает еще родить детей и создать крепкую семью.

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Новости Украины Слава Каминская
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