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Це було табу: колишній чоловік Слави з "НеАнгелів" шокував причиною розлучення

STYLERПерсони    23.11.2019 - 09:22
Це було табу: колишній чоловік Слави з "НеАнгелів" шокував причиною розлучення
Слава з "НеАнгелів" (фото: instagram.com/babaslavka)

Екс-чоловік Слави Камінської нарешті розповів правду про розлучення зі співачкою

Слава Камінська з "НеАнгелів" розлучилася зі своїм чоловіком пластичним хірургом Едгаром Камінським і про розставання пари і причини ходило багато чуток. Зараз колишній чоловік артистки вирішив розказати, що ж насправді стало причиною їх розлучення. За словами лікаря, колишня дружина хотіла весь час себе поліпшити і не могла зупинитися на цьому. Про це Едгар розповів в ексклюзивному інтерв'ю в рубриці "Кава з перцем" програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

"Вона хотіла постійно себе поліпшити трохи збільшити форму грудей, або якось змінити ніс, губи. Я був проти цього. І це було табу, я постійно говорив "ні". Ми лаялися і могли кілька тижнів не спілкуватися на цю тему. Я до Слави не повернуся, і це факт", – відверто розповів відомий пластичний хірург.

Це було табу: колишній чоловік Слави з &quot;НеАнгелів&quot; шокував причиною розлученняСлава Камінська і Едгар Камінський постійно лаялися (Колаж РБК-Україна)

Пара прожила в шлюбі п'ять років і все-таки розлучилася. Зараз колишнє подружжя майже не спілкуються, але співачка не обмежила спілкування батька з дітьми – сином Леонардом і дочкою Лаурою. Більш того, Едгар зізнався, що мріє ще народити дітей і створити міцну сім'ю.

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