Это страшно: Радуцкий объяснил, почему опасно отпускать детей без прививок к сверстникам

Прививка предотвращает развитие инфекций в организме и помогает выработать иммунитет к болезням, защищая таким образом человека от заражения. Но у небольшого количества граждан есть медицинские противопоказания к вакцинации, поэтому родители должны неукоснительно следовать календарю прививок детей, чтобы не ставить под угрозу тех, кто не может этого сделать и рискует подцепить инфекцию.

Так, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" прокомментировал обсуждение законопроекта "О системе общественного здоровья", который касается особенностей прививки, и сказал, что среди парламентариев тоже есть противники вакцинации.

По законопроекту, инициированному медиками и представителями Минздрава, несовершеннолетним для посещения образовательного заведения (школы и садика) обязательным условием должна стать вакцинация. Отказаться можно, но тогда всю ответственность за такое решение берут на себя родители.

Мнения относительно документа разделились и Радуцкий обосновал, почему все дети должны вакцинироваться от инфекционных заболеваний.

"Есть от 5 до 10% детей, у которых есть действительно медицинские противопоказания к вакцинации. Так вот, когда мы вакцинируем всех других, мы спасаем жизнь вот этих 10%, которые будут уязвимы перед инфекцией, если мы не будем, другие, вакцинированы. И это как-то в парламенте, к сожалению, не было многими воспринято, потому что Гейтс же может чип вставить, так? К сожалению, это в парламенте тоже звучало. Это страшно", - сказал Михаил Радуцкий.

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 4 декабря

Напомним, Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" также пояснил механизм добровольной вакцинации.

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