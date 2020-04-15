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Це не врятує від коронавіруса: у МОЗ зруйнували популярний міф

STYLERКоронавірус    15.04.2020 - 13:38
Це не врятує від коронавіруса: у МОЗ зруйнували популярний міф
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

При профілактиці коронавіруса потрібно довіряти лише надійним джерелам

Коронавірус в Україні виявили вже понад 3,7 тисячі осіб, 108 з них - померли. З часу появи COVID-19 виникає маса "методів профілактики" коронавірусної інфекції. Один з них розвіяли в Міністерстві охорони здоров'я України.

Так, у МОЗ висловилися з приводу регулярного промивання носа сольовим розчином. Адепти цього "методу профілактики" кажуть, що якщо протягом дня регулярно обробляти слизові оболонки носа, то ніякий коронавірус не страшний. Нібито штам вірусу SARS-CoV-2 деякий час "живе" у верхніх дихальних шляхах і не дозволяє інфекції "опуститися нижче".

Українські медики офіційно заявили, що ні - промивання носа сольовим розчином не захистить ваш організм від проникнення в нього коронавіруса. У МОЗ порекомендували довіряти лише надійним джерелам.

"З початку епідемії коронавірусної хвороби поширюється чимало міфів про те, як уберегтися від інфікування. Наприклад, що від COVID-19 нібито захищає промивання носа сольовим розчином. Рекомендуємо довіряти тільки надійним джерелам, не займатися самолікуванням і дотримуватися рекомендацій лікарів", - сказано в повідомленні.

Це не врятує від коронавіруса: у МОЗ зруйнували популярний міф

У МОЗ зруйнували міф про профілактику коронавіруса за допомогою сольового розчину (фото: facebook.com/moz.ukr)

Раніше українські лікарі розповіли, які хронічні хвороби найбільш чреваті ускладненнями при зараженні коронавірусом.

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