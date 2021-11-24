Вы это слышали?! Лучшие песни 2021 года, от которых весь мир в восторге
Какие песни определили ваш музыкальный 2021 год - год, когда мир неустанно возвращался к нормальной жизни после жесткого локдауна? Под какие мировые треки вы развлекались, грустили, радовались и признавались в любви?
Наверное, среди них точно есть одна из песен, претендующая на Грэмми 2022.
Мы решили дать вам возможность еще раз насладиться топ-10 музыкальных шедевров и клипами на них. Ведь одна из этих композиций точно войдет в историю!
Топ-10 лучших песен 2021 года
"Bad Habits" - Ed Sheeran
"A Beautiful Noise" - Alicia Keys feat. Brandi Carlile
"drivers license" - Olivia Rodrigo
"Fight For You" - H.E.R.
"Happier Than Ever" - Billie Eilish
"Kiss Me More" - Doja Cat feat. SZA
"Leave the Door Open" - Silk Sonic
"MONTERO (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X
"Peaches" - Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon
"Right On Time" - Brandi Carlile
Добавим, что организаторы Грэмми описывают номинантов так: это артисты, которые "как можно лучше использовали свои возможности, чтобы пережить смутные времена, найти радость в мелочах и вплетать звуки, ритмы и мелодии в наши дни и ночи".
Что такое Грэмми?
Грэмми является самой престижной музыкальной наградой в мире, которая ежегодно, начиная с 1953 года, присуждается американской звукозаписывающей Академией.
Получить статуэтку Грэмми для представителя музыкальной индустрии - то же, что для актера или режиссера завоевать Оскар.
Иллюстрация Грэмми 2022 (grammy.com)
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