Вы это слышали?! Лучшие песни 2021 года, от которых весь мир в восторге

Какие песни определили ваш музыкальный 2021 год - год, когда мир неустанно возвращался к нормальной жизни после жесткого локдауна? Под какие мировые треки вы развлекались, грустили, радовались и признавались в любви? Наверное, среди них точно есть одна из песен, претендующая на Грэмми 2022.

Мы решили дать вам возможность еще раз насладиться топ-10 музыкальных шедевров и клипами на них. Ведь одна из этих композиций точно войдет в историю!

Топ-10 лучших песен 2021 года "Bad Habits" - Ed Sheeran "A Beautiful Noise" - Alicia Keys feat. Brandi Carlile "drivers license" - Olivia Rodrigo "Fight For You" - H.E.R. "Happier Than Ever" - Billie Eilish "Kiss Me More" - Doja Cat feat. SZA "Leave the Door Open" - Silk Sonic "MONTERO (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X "Peaches" - Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon "Right On Time" - Brandi Carlile Добавим, что организаторы Грэмми описывают номинантов так: это артисты , которые "как можно лучше использовали свои возможности, чтобы пережить смутные времена, найти радость в мелочах и вплетать звуки, ритмы и мелодии в наши дни и ночи". Что такое Грэмми? Грэмми является самой престижной музыкальной наградой в мире, которая ежегодно, начиная с 1953 года, присуждается американской звукозаписывающей Академией. Получить статуэтку Грэмми для представителя музыкальной индустрии - то же, что для актера или режиссера завоевать Оскар. Иллюстрация Грэмми 2022 (grammy.com)