Вы это слышали?! Лучшие песни 2021 года, от которых весь мир в восторге

Топ-10 лучших песен 2021 года

"Bad Habits" - Ed Sheeran

"A Beautiful Noise" - Alicia Keys feat. Brandi Carlile

"drivers license" - Olivia Rodrigo

"Fight For You" - H.E.R.

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Kiss Me More" - Doja Cat feat. SZA

"Leave the Door Open" - Silk Sonic

"MONTERO (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

"Peaches" - Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time" - Brandi Carlile

Добавим, что организаторы Грэмми описывают номинантов так: это артисты , которые "как можно лучше использовали свои возможности, чтобы пережить смутные времена, найти радость в мелочах и вплетать звуки, ритмы и мелодии в наши дни и ночи".

Что такое Грэмми?

Грэмми является самой престижной музыкальной наградой в мире, которая ежегодно, начиная с 1953 года, присуждается американской звукозаписывающей Академией.

Получить статуэтку Грэмми для представителя музыкальной индустрии - то же, что для актера или режиссера завоевать Оскар.

Иллюстрация Грэмми 2022 (grammy.com)