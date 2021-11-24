Ви це чули?! Кращі пісні 2021 року, від яких весь світ у захваті

Слухайте кращі пісні року, що претендують на Греммі 2022 (колаж Styler)

Які пісні визначили ваш музичний 2021 рік - рік, коли світ невпинно повертався до нормального життя після жорсткого локдауну? Під які світові треки розважалися, сумували, кохалися і зізнавалися у коханні? Напевно, серед них точно є одна з пісень, яка претендує на Греммі 2022.

Ми вирішили дати вам змогу ще раз насолодитися топ-10 музичних шедеврів і кліпами на них. Адже одна з цих композицій точно увійде в історію!

Топ-10 кращих пісень 2021 року "Bad Habits" - Ed Sheeran "A Beautiful Noise" - Alicia Keys feat. Brandi Carlile "drivers license" - Olivia Rodrigo "Fight For You" - H.E.R. "Happier Than Ever" - Billie Eilish "Kiss Me More" - Doja Cat feat. SZA "Leave the Door Open" - Silk Sonic "MONTERO (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X "Peaches" - Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon "Right On Time" - Brandi Carlile Додамо, що організатори Греммі описують номінантів так: ц е митці, які "найкраще використали свої можливості, аби пережити непевні часи, знайти радість у дрібницях і вплітати звуки, ритми та мелодії у наші дні і ночі". Що таке Греммі? Греммі є найпрестижнішою музичною нагородою в світі, яка щорічно, починаючи з 1953 року, присуджується американською звукозаписною Академією. Отримати статуетку Греммі для представника музичної індустрії - те ж, що для актора або режисера завоювати Оскар. Ілюстрація Греммі 2022 (grammy.com)