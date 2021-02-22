Слабкий захист: лікар розповів про плюси і мінуси індійської вакцини Covishield

Після появи цієї новини українці в мережах вибухнули гнівом, чому ж в країну везуть саме цю вакцину, бажаючих зробити щеплення також поменшало, а голова Національної медичної палати завив, що препарат не можна використовувати для вакцинації.

Відомий лікар з Рівного Павло Сільковський розповів у коментарі Styler про ефективність індійської вакцини, а також про те, чому не варто розкидатися словами, що в Індії все погане.

"Генерики можуть відрізнятися від брендових препаратів"

Павло зазначає, що ефективність Covishield всього лише 63%, в той час, як у оригінальній вакцині вона була понад 70%.

"Відомо, що вакцина Covishield виготовляється по ліцензії Фарм компанії AstraZeneca і є її, так би мовити, копією або генериком. Всі генерики можуть дещо відрізнятися за своєю ефективністю від оригінальних брендових препаратів. Не виключенням є і вказана вакцина. Якщо оригінальна вакцина AstraZeneca показала різний відсоток ефективності у різних країнах, але він всюди був вищим 70%, то заявлена ефективність вакцини Covishield - 63%. Це непоганий результат як для генерика, але слабкий як для створення захисту від коронавірусної хвороби", - розказав медик.

Сільковський зазначає, що у сформованих реаліях, можливо, ця вакцина краще, ніж зовсім нічого.

"Коли мова йшла про китайську вакцину Sinovac, то Україна не збиралася її купувати, якщо ефективність буде нижчою за 70%. І все ж навіть така вакцина, мабуть, краще, ніж повна відсутність будь-яких", - відмітив лікар.

Не все індійське погане і дешеве

Доктор озвучує свою думку, що якщо вакцина - ліцензійний продукт, то все повинно бути в порядку, але в будь-якому випадку вакцина - це не панацея.

"Неправильно говорити, що все індійське - погане і дешеве. Але зараз ми говоримо не про все, а про конкретний препарат для захисту від вірусу. І його заявлена ефективність, м‘яко кажучи, низькувата. Що ж до безпеки, то якщо це ліцензійний препарат, то з безпекою все має бути гаразд. Але в будь-якому разі для нашої країни навіть найефективніша вакцина уже не може стати панацеєю", - вважає медик.

Для деяких вакцина не потрібна

"Бо на момент початку вакцинації великий відсоток населення (ймовірно, більше 50%) уже матиме природній імунітет після перенесеної хвороби і не потребуватиме обов‘язкової вакцинації взагалі. Як бачите, епідемія в Україні спадає і без вакцинації і причина тому - велика кількість перехворілих, які вже не є перенощиками хвороби. Є імовірність, що вакцинація допоможе в боротьбі з пандемією, але швидше за все, не буде визначальною", - поділився думкою Павло.