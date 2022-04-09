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"Это не скоро прекратится": матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в РФ

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 13:03
"Это не скоро прекратится": матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в РФ В РФ матери штурмуют военкоматы (bankstoda. net)
Автор: Людмила Жукова

В России матери оккупантов начали прозревать и пытаются вытащить своих сыновей из войны. Они штурмуют военкоматы т

Об этом свидетельствует перехваченный разговор солдата 36-ой отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Долге, что в Забайкальском крае.

Детали

Российские матери не жалеют ни денег, ни связей среди военного руководства РФ.

Мать говорит своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации. Советует ему не надеяться, что их скоро выведут. Но он говорит, что ему нормально.

"Не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими останками", - говорит женщина.

Россиянка говорит сыну, что уже многих мужчин из их окружения убили на войне.

Это военное формирование " отличилось "тем, что еще в 2015 году под видом" донецких сепаратистов " воевало против Украины. Поэтому теперь их бросили под Киев, как опытных головорезов. Но эта встреча с ВСУ для многих из них стала роковой.

Напомним, что российские захватчики озверели от жизни людей в пригороде Киева.

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