Мы это сделали: Анастасия Приходько обвенчалась с мужем после 6 лет брака (фото)

Известная певица Анастасия Приходько, которая решила уйти в политику и стать народным депутатом от партии "Батьківщина", обвенчалась со своим мужем Александром. Артистка обвенчалась в церкви в Киеве и 8 сентября поделилась снимками на своей странице в Facebook.

Фото с церемонии венчания 32-летняя Анастасия подписала лаконичной, но эмоциональной фразой: "Мы это сделали!"

Брак Приходько со своим одноклассником Александром был заключен в 2013 году. Сегодня, спустя 6 лет после росписи, муж и жена решили упрочить свой союз церковным благословением.

Анастасия Приходько обвенчалась с мужем (Фото с Facebook-страницы)

Семейную пару поздравил замглавы постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы в Киевском горсовете, депутат от партии ВО "Батькивщина" Игорь Галайчук, который присутствовал на церемонии.

"Дорогие наши Анастасия и Александр! От всей души поздравляем вас с этим таинством. Вы обвенчались, а значит вам навеки суждено быть вместе, жить в радости и благополучии, любви и понимании. Пусть так будет всегда, пусть ваш брак будет благословен на небесах и счастливым на земле. Пусть Господь пошлет вашей семье благодать, счастье, мир и светлую надию. Многая Лета!" - подписал он кадры в сети.

Анастасия Приходько обвенчалась в церкви в Киеве (Фото с Facebook-страницы)

Также в своей Instagram Приходько призналась, что испытывает огромное счастье от события.

Напомним, что брак с Александром стал вторым для артистки. В 2015 году у них родился сын.

Добавим, что на церемонии венчания тажке присутствовала старшая дочь Анастасии Нанна (ее отцом является абхазский бизнесмен Нурик Кухилава).

Как сообщалось ранее, в марте Анастасия Приходько рассказала о трагедии в семье и сообщила, что умерла ее бабушка, которая являлась для нее другом и наставником. Кроме того, исполнительница поделилась трогательными воспоминаниями, котоые связывали ее с родственницей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анастасия Приходько объявила об уходе со сцены.

А также мы сообщали о том, что мать Приходько прокомментировала ее уход со сцены.