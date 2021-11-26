"Это развод на деньги": Комаровский сделал важное предупреждение о тестах на аллергию перед вакцинацией от COVID

Однако такие тесты нужно далеко не всем подряд. Доктор Комаровский рассказал, нужно л и сдавать подобные тесты и насколько им стоит доверять.

В Украине врачи часто рекомендуют своим пациентам проходить тестирование на аллергическую реакцию на компоненты вакцины от коронавируса.

Об этом украинский врач сообщил на своей странице в Instagram.

Одним из противопоказаний к вакцинации от коронавируса является аллергическая реакция на один из компонентов препарата. Однако Комаровский объяснил, что узнать заранее о такой аллергии невозможно.

"Нет, к сожалению, это нереально сделать. Поэтому я все же не рекомендую делать какие-то анализы", - подчеркнул специалист.

Он добавил, что в пунктах вакцинации предусмотрена процедура оказания первой неотложной помощи при аллергической реакции на прививку. У медиков есть необходимые препараты и персонал проходит специальное обучение.

"Вы должны понять, что речь идет не просто об аллергической реакции — там что-то чешется, посыпало или покраснело место инъекции — имеется в виду немедленная тяжелая аллергическая реакция: отек Квинке, анафилактический шок. Только такие аллергические реакции являются противопоказанием к вакцинации", - подчеркнул Комаровский.

Он предупредил, что сейчас появилось много шарлатанов, которые предлагают пациентам пройти обследование на аллергию на компоненты вакцины.

"Сейчас объявилось множество шарлатанов, которые заявляют, что они вас обследуют и выяснят, есть ли у вас аллергия на компоненты вакцины. Не верьте — это просто обман, развод на деньги. Без инъекции вакцинного препарата невозможно выяснить, есть ли у вас на него аллергическая реакция", - резюмировал эксперт.