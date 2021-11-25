Комаровский рассказал, как правильно мерить давление, и в каких случаях нужно срочно к врачу

Доктор Комаровский рассказал, как правильно мерить и контролировать артериальное давление, и в каких случаях следует обращаться к врачу за новой схемой лечения.

Об этом педиатр рассказал на своей странице в YouTube .

Заслуженный врач говорит, что сейчас в Украине очень много препаратов, помогающих контролировать давление.

И если вы делаете регулярно замеры, и видите, что показатели высокие, они "прыгают", и такое продолжается несколько дней, это не повод нервничать, а повод пойти к врачу и изменить схему лечения.

"Вариантов изменять схему лечения огромное преогромное количество. У семейных врачей - терапевтов, есть очень эффективные протоколы лечения. И эти протоколы расписаны на тот случай, если предложенная схема не дает желаемых результатов", - говорит медик.

Если цифры артериального давления нестабильны, это значит что врачу пришло время применить другую альтернативную схему.

Правильно измерить давление - еще та задача

По словам Комаровского, в этом, казалось бы, простом деле, есть много нюансов.

К примеру, полный мочевой пузырь может повысить цифры на 10-15 пунктов.

"Чтобы измерить давление, нужно проснуться, и чтобы с этого момента прошло не менее 30 минут. Желательно за полчаса до измерения не бегать, не прыгать, не истерить, не смотреть ужасы по телевизору, не есть, не пить, не курить", - добавил медик.

До начала измерения нужно спокойно посидеть. А мерить следует несколько раз, после каждого записывая результаты.

Манжету нельзя накладывать ни в коем случае на одежду - только на голую руку.

Кроме того, когда измерите давление дома, а потом придете к врачу, оно будет всегда на 10-20 миллиметров ртутного столба выше. Но это норма, так как вы, во-первых, шли, а во-вторых, волновались.