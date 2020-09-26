Это пугает: в Крыму жалуются на исчезновение еще одной реки и водоемов (фото)

В оккупированном Россией Крыму пересохла еще одна река. В Белогорском районе жители жалуются, что Танасу практически исчезла, и вместе с ней высохло еще несколько прудов и опустели колодцы.

По словам крымчан, в реке Танасу - правый приток Биюк-Карасу - до середины сентября еще оставалось небольшое количество воды, но уже в третьей декаде месяца полностью высохла. Об этом передает "Крым.Реалии".

Жители села Кирпичное Белогорского района рассказали, что впервые за много лет совершенно высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки.

Люди говорят, что очень засушливый и жаркий сентябрь просто "добивает сохранившиеся водные объекты" и добавляют, что подобного не могут вспомнить даже старожилы.

"Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все более обеспокоены ситуацией с водой", - рассказал житель села.

Высохшее русло реки Танасу и высохший пруд возле села Кирпичное в Крыму (фото: ua.krymr.com)

Напомним, в начале сентября сообщалось, что в Крыму пересохли реки, которые обеспечивали оккупированный полуостров пресной водой.

Также мы писали о том, что в Крыму погибает еще одно водохранилище - возле Тайганского водохранилища начали пересыхать колодцы, а сам водоем скоро просто превратится в болото.