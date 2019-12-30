Это просто ужас: главный синоптик Украины рассказал, что происходит с погодой

Погода в Украине бьет все рекорды в последние недели. И хотя в большинстве областей похолодало до нескольких градусов мороза, а также выпал снег, синоптики предупреждают, что холодной зимы в Украине быть не может. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире телеканала ZIK.

Зима в Украине не может быть холодной из-за тенденций к постоянному повышению температура. Похолодания этой зимой будут, но они будут не сильными и не долгими. Николай Кульбида отметил, что в 2019 году были зафиксированы значительные повышения температуры и летом, и зимой.

"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса, это просто ужас. Проанализировав эти тенденции, мы можем говорить о вероятности того, каким будет следующий год. Так вот: зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания. Хотя они будут, но они будут кратковременными, очень кратковременными", - сказал главный метеоролог Украины.

При этом он отметил, что долгосрочные прогнозы об осадках давать сложнее, так как тенденции указывают на то, что ситуация может быть непредсказуемой.

"Может и снег выпасть, но при этом температурном режиме он долго держаться все равно не будет. А лето у нас всегда будет жарким. Всегда, и мы уже должны к этому привыкать", - добавил Николай Кульбида.

По его мнению, украинцам можно забыть о холодных и снежных зимах, которые были ранее.

Главный синоптик Украины рассказал, что происходит с погодой