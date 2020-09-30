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Это просто магия: NASA превратили фото космоса в музыку (видео)

Среда 30 сентября 2020 07:51
Это просто магия: NASA превратили фото космоса в музыку (видео)
Космос (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анна Киселева

Преобразование картинок проводили в рамках спецпроекта

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) превратило фото космоса в музыку. В рамках нового музыкального проекта ученые перевели изображения в звук. Теперь пользователи сети могут послушать, как звучит центр Млечного пути, Столпы Творения и Кассиопея А.

Снимки из космоса — это не фотографии в традиционном понимании. Изображения, которые мы видим являются результатом объединения всех элементов, которые определили ученые - света (как видимого, так и ультрафиалетового или инфракрасного), химических элементов. Для облегчения визуализации ученые им присвоили определенные цвета. Новый музыкальный проект предлагает преобразовать обнаруженную информацию в звуки.

В случае с Кассиопеей А — остатком сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи — ученые озвучили химические элементы, из которых она состоит. Эта мелодия основывается преимущественно на струнных инструментах.

Столпы Творения — это скопления межзвездного газа, их мелодию построили на переплетении видимого света и рентгеновских лучей.

Нужны данные собирали космическая рентгеновская обсерватория Чандра и космические телескопы Хаббл и Спитцер. Устройства улавливали разные сигналы, поэтому каждому присвоили различные музыкальные инструменты.

Музыка космоса

До этого ученые несколько лет назад представили музыку солнца.

Музыка солнца

Напомним, что ранее ученый назвал четыре планеты, на которых может быть жизнь.

Также мы сообщали, что украинская ракета-конкурент Falcon Илона Маска прошла испытания.

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