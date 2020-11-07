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Это популярная рыба очень полезна, но может нанести вред организму: что нужно знать

Суббота 07 ноября 2020 21:34
Это популярная рыба очень полезна, но может нанести вред организму: что нужно знать
Лосось очень полезен, но есть его можно не всем (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Врач перечислила все полезные и опасные свойства самой популярной рыбы

Врач-гастроэнтеролог раскрыла некоторые секреты о такой популярной рыбе как лосось. Она рассказала, что в этой рыбе содержится много питательных веществ, которые необходимы организму человека. А также специалист предупредила, что некоторые виды лосося могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Гастроэнтеролог Инна Мазько рекомендует при выборе лосося учитывать страну, в который выращивали данную рыбу. Она отметила, что не все производители поставляют качественный и здоровый продукт, пишет Change.ua.

По словам медика, норвежские фермеры иногда прибегают к использованию гормонов и антибиотиков, а это представляет опасность для малолетних детей и беременных женщин. Любители азиатской кухни, в которой лосось используют в сыром виде, подвергают себя другой опасности – подцепить различных гельминтов.

Не рекомендуется также употреблять лосось в копченом виде, так как это приведет к проблемам с желудком из-за наличия канцерогенов. Не рекомендуется есть копченый лосось людям с болезнями печени, желудка и желчевыводящих путей.

Красную рыбу рекомендуется замораживать до -35 градусов по Цельсию перед употреблением. А вот при приготовлении эту рыбу нужно поддавать термической обработке при температуре не ниже 63 градусов. В лососе содержатся ценные Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенные кислоты, которые очень важны для общего здоровья организма, для эластичности кожи и красоты волос. Мясо лосося способствует активизации кровообращения и помогает расширению капилляров.

Также эта рыба невероятно полезна для клеток головного мозга, так как она существенно повышает работоспособность и концентрацию внимания.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты могут нести угрозы для здоровья человека.

А также рассказывали о том, что названы продукты, восстанавливающие печень.

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