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Ця популярна риба дуже корисна, але може завдати шкоди організму: що потрібно знати

Субота 07 листопада 2020 21:34
Ця популярна риба дуже корисна, але може завдати шкоди організму: що потрібно знати
Лосось дуже корисний, але їсти його можна не всім (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Лікар перерахувала всі корисні і небезпечні властивості самої популярної риби

Лікар-гастроентеролог розкрила деякі секрети про таку популярну рибу, як лосось. Вона розповіла, що в цій рибі міститься багато поживних речовин, які необхідні організму людини. А також фахівець попередила, що деякі види лосося можуть викликати захворювання шлунково-кишкового тракту.

Гастроентеролог Інна Мазько рекомендує при виборі лосося враховувати країну, в який вирощували цю рибу. Вона зазначила, що не всі виробники постачають якісний і здоровий продукт, пише Change.ua.

За словами медика, норвезькі фермери іноді вдаються до використання гормонів та антибіотиків, а це становить небезпеку для малолітніх дітей і вагітних жінок. Любителі азійської кухні, в якій лосось використовують у сирому вигляді, піддають себе іншій небезпеці – підчепити різних гельмінтів.

Не рекомендується також вживати лосось в копченому вигляді, оскільки це призведе до проблем зі шлунком через наявність канцерогенів. Не рекомендується їсти копчений лосось людям з хворобами печінки, шлунка та жовчовивідних шляхів.

Червону рибу рекомендується заморожувати до -35 градусів за Цельсієм перед вживанням. А ось при приготуванні цю рибу потрібно піддавати термічній обробці при температурі не нижче 63 градусів. В лососеві містяться цінні Омега-3 та Омега-6 жирні кислоти, які дуже важливі для загального здоров'я організму, для еластичності шкіри та краси волосся. М'ясо лосося сприяє активізації кровообігу і допомагає розширенню капілярів.

Також ця риба неймовірно корисна для клітин головного мозку, через те, що вона істотно підвищує працездатність і концентрацію уваги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти можуть нести загрозу для здоров'я людини.

А також розповідали про те, що названо продукти, що відновлюють печінку.

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