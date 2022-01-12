"Это полный бред, дети не едят": украинцы жалуются на новое меню от Клопотенко в садах и школах

Что значит новое меню

Как ранее уверяли Зеленская и Клопотенко, в новом меню постепенно откажутся от большого количества соли и сахара. Также говорили, что количество "молочки", овощей и мяса будет увеличено.

Дети оказались не готовы

Но на деле оказалось совсем не так. Например, из меню садиков молочные каши совсем исчезли. Их заменили гарнирами с фруктовыми подливками. Не все дети готовы к таким кардинальным изменениям.

В комментариях к посту Евгения Клопотенко о питании родители высказали свое мнение относительно обновленного питания. В основной массе - родители не довольны. Они пишут, что дети возвращаются домой голодными.

Ребенок пришел из детского сада голодным. Если раньше ребенок не ел с утра молочную кашу, то мог спокойно съесть хлеб с маслом и сыром и запить чаем и до обеда спокойно дожить. Теперь масло не дают, чай и компот без сахара. Суп на воде с плавающей чуть-чуть картошкой и морковкой. Мяса ноль, пол яйца в день. Что за диета для малышей, приходят домой и по 2 раза едят. Целый день голодные.

В Одессе уже в садах убрали соль сахар вообще и хлеб. Считаю это бредом. Дети и так маленькие плохо едят, а еще и не соленое и не сладкое. Я не говор, что там надо прям насаливать и килограммами сыпать сахар, но и убирать полностью тоже не вариант. Порции уменьшили зато цену с 37 грн подняли до 45 потому, что овощи добавили.

Еще буряк вареный на терке натертый без соли и капли масла. Ни один ребенок не притронулся к еде, два человека вырвало.

В садочках то взагалі жах, сплачуєш за цілий місяць харчування, а дитина максимум кусок хліба з'їла. Бо не "меньше солі і цукру", а він взагалі відсутній.

Но есть и те, кто считает, что такое меню очень полезно и вскоре дети научатся есть такие продукты.

Я лiкар ендокринолог i дедалi частiше зустрiчаюсь iз дитячим ожирiнням. Тому дякую вам за вашу работу!!

Людям завжди не подобається щось нове. Дітям всім не догодиш навіть вдома. Кухарі здебільше старої школи- пту. Місцева влада маніпулює цінами. Наберіться терпіння, незважайте на безпідставну критику. Успіхів.

Потрібно починати з себе, перестаньте купувати дітям, кока колу, чіпси, чупа чупси, Барні, в який хіматоз. Якщо їсти звичайну їду, то діти привикають. Мої їдять кашу вівсяну з молоком без цукру і нічого, а як хтось добавить цукор, не їдять.

Что говорит сам Евгений Клопотенко

В своем посте в Instagram кулинар еще раз напомнил, что сады и школы с 1 января перешли на обновленное питание, но отметил, что в курсе, что многим это не нравится.

"Это моя инициатива, чтобы в школах знали, что и как готовить по новым правилам (внимательно мы приняли продукты, которые школы реально могут купить и ситуацию с оборудованием). Рецепты утвердили ГНС и Минздрав (+ рекомендовали их на национальном уровне). Так школы получили выбор: самим создавать меню в нормы или составлять его на основе разработанных нами рецептов", - написал он.

По словам Клопотенко, в садах и школах не должны резко отказываться от соли и сахара в блюдах, это должно происходить постепенно. Также он рассказал родителям, что они могут проверить, соответствуют ли блюда в школе (саду) тем, которые он разрабатывал. Если вы нашли нарушения - вы имеете право обратиться в Госпродпотребслужбу.

Евгений согласился с тем, что, возможно, не все повара имеют достаточную квалификацию. Для них в регионах будут проводиться онлайн-тренинги.