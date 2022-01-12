"Это полный бред, дети не едят": украинцы жалуются на новое меню от Клопотенко в садах и школах

С 1 января в украинских школах и детских садах перешли на новое обновленное меню. Его разрабатывала жена президента Елена Зеленская и известный кулинар Евгений Клопотенко. Но новое питание понравилось далеко не всем, некоторые родители негодуют, что дети совсем не готовы к такому кардинальному переходу и вообще не хотят есть такую еду.
Все подробности - читайте в материале Styler.
Как ранее уверяли Зеленская и Клопотенко, в новом меню постепенно откажутся от большого количества соли и сахара. Также говорили, что количество "молочки", овощей и мяса будет увеличено.
Но на деле оказалось совсем не так. Например, из меню садиков молочные каши совсем исчезли. Их заменили гарнирами с фруктовыми подливками. Не все дети готовы к таким кардинальным изменениям.
В комментариях к посту Евгения Клопотенко о питании родители высказали свое мнение относительно обновленного питания. В основной массе - родители не довольны. Они пишут, что дети возвращаются домой голодными.
Но есть и те, кто считает, что такое меню очень полезно и вскоре дети научатся есть такие продукты.
В своем посте в Instagram кулинар еще раз напомнил, что сады и школы с 1 января перешли на обновленное питание, но отметил, что в курсе, что многим это не нравится.
"Это моя инициатива, чтобы в школах знали, что и как готовить по новым правилам (внимательно мы приняли продукты, которые школы реально могут купить и ситуацию с оборудованием). Рецепты утвердили ГНС и Минздрав (+ рекомендовали их на национальном уровне). Так школы получили выбор: самим создавать меню в нормы или составлять его на основе разработанных нами рецептов", - написал он.
По словам Клопотенко, в садах и школах не должны резко отказываться от соли и сахара в блюдах, это должно происходить постепенно. Также он рассказал родителям, что они могут проверить, соответствуют ли блюда в школе (саду) тем, которые он разрабатывал. Если вы нашли нарушения - вы имеете право обратиться в Госпродпотребслужбу.
Евгений согласился с тем, что, возможно, не все повара имеют достаточную квалификацию. Для них в регионах будут проводиться онлайн-тренинги.
Как мы ранее писали, стали известны любимые блюда учащихся из нового школьного меню.