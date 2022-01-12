"Це повна маячня, діти не їдять": українці скаржаться на нове меню від Клопотенка в садках і школах

Що значить нове меню

Як раніше запевняли Зеленська і Клопотенко, в новому меню поступово відмовляться від великої кількості солі і цукру. Також говорили, що кількість "молочки", овочів і м'яса буде збільшено.

Діти виявилися не готові

Але виявилося не зовсім так. Наприклад, з меню садків молочні каші зовсім зникли. Їх замінили гарнірами з фруктовими підливками. Не всі діти готові до таких кардинальних змін.

В коментарях до посту Євгена Клопотенка про харчування батьки висловили свою думку щодо оновленого харчування. В основній масі - батьки не задоволені. Вони пишуть, що діти повертаються додому голодними.

Дитина прийшла з дитячого садка голодним. Якщо раніше дитина не їла з ранку молочну кашу, то могла спокійно з'їсти хліб з маслом і сиром і запити чаєм і до обіду спокійно дожити. Тепер масло не дають, чай і компот без цукру. Суп на воді з плаваючою трохи картоплею і морквою. М'яса нуль, пів яйця в день. Що за дієта для малюків, приходять додому і по 2 рази їдять. Цілий день голодні.

В Одесі вже в садах прибрали сіль цукор взагалі й хліб. Вважаю це маячнею. Діти і так маленькі погано їдять, а ще й не солоне і не солодке. Я не казав, що там треба прям насолювати і кілограмами сипати цукор, але і прибирати повністю теж не варіант. Порції зменшили зате ціну з 37 грн підняли до 45 тому, що овочі додали.

Ще буряк варений на тертці натертий без солі і краплі олії. Жодна дитина не доторкнулася до їжі, дві людини вирвало.

У садочках то взагалі жах, згуртуєш за цілий місяць харчування, а дитина максимум шматок хліба з'їла. Бо не "менше солі і цукру", а він взагалі відсутній.

Але є й ті, хто вважає, що таке меню дуже корисно і незабаром діти навчаться їсти такі продукти.

Я лікар ендокринолог і дедалі частіше зустрічаюсь із дитячим ожирінням. Тому дякую вам за вашу роботу!!

Людям завжди не подобається щось нове. Дітям всім не догодиш навіть вдома. Кухарі здебільше старої школи - ПТУ. Місцева влада маніпулює цінами. Наберіться терпіння, незважайте на безпідставну критику. Успіхів.

Потрібно починати з себе, перестаньте купувати дітям, кока колу, чіпси, чупа чупси, Барні, в який хіматоз. Якщо їсти звичайну їду, то діти привикають. Мої їдять кашу вівсяну з молоком без цукру і нічого, а як хтось додати цукор, не їдять.

Що говорить сам Євген Клопотенко

У своєму пості в Instagram кулінар ще раз нагадав, що сади й школи з 1 січня перейшли на оновлене харчування, але зазначив, що в курсі, що багатьом це не подобається.

"Це моя ініціатива, щоб у школах знали, що і як готувати за новими правилами (уважно ми прийняли продукти, які школи реально можуть купити і ситуацію з обладнанням). Рецепти затвердили ДПС та МОЗ (+ рекомендували їх на національному рівні). Так школи отримали вибір: самим створювати меню в норми або складати його на основі розроблених нами рецептів", - написав він.

За словами Клопотенка, в садках і школах не повинні різко відмовлятися від солі і цукру в стравах, це повинно відбуватися поступово. Також він розповів батькам, що вони можуть перевірити, чи відповідають страви в школі (садку) тим, які він розробляв. Якщо ви знайшли порушення - ви маєте право звернутися до Держпродспоживслужби.

Євген погодився з тим, що, можливо, не всі кухарі мають достатню кваліфікацію. Для них в регіонах будуть проводитися онлайн-тренінги.