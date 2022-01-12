"Це повна маячня, діти не їдять": українці скаржаться на нове меню від Клопотенка в садках і школах

З 1 січня в українських школах і дитячих садках перейшли на нове оновлене меню. Його розробляла дружина президента Олена Зеленська і відомий кулінар Євген Клопотенко. Але нове харчування сподобалося далеко не всім, деякі батьки обурюються, що діти зовсім не готові до такого кардинального переходу і взагалі не хочуть їсти таку їжу.
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Як раніше запевняли Зеленська і Клопотенко, в новому меню поступово відмовляться від великої кількості солі і цукру. Також говорили, що кількість "молочки", овочів і м'яса буде збільшено.
Але виявилося не зовсім так. Наприклад, з меню садків молочні каші зовсім зникли. Їх замінили гарнірами з фруктовими підливками. Не всі діти готові до таких кардинальних змін.
В коментарях до посту Євгена Клопотенка про харчування батьки висловили свою думку щодо оновленого харчування. В основній масі - батьки не задоволені. Вони пишуть, що діти повертаються додому голодними.
Але є й ті, хто вважає, що таке меню дуже корисно і незабаром діти навчаться їсти такі продукти.
У своєму пості в Instagram кулінар ще раз нагадав, що сади й школи з 1 січня перейшли на оновлене харчування, але зазначив, що в курсі, що багатьом це не подобається.
"Це моя ініціатива, щоб у школах знали, що і як готувати за новими правилами (уважно ми прийняли продукти, які школи реально можуть купити і ситуацію з обладнанням). Рецепти затвердили ДПС та МОЗ (+ рекомендували їх на національному рівні). Так школи отримали вибір: самим створювати меню в норми або складати його на основі розроблених нами рецептів", - написав він.
За словами Клопотенка, в садках і школах не повинні різко відмовлятися від солі і цукру в стравах, це повинно відбуватися поступово. Також він розповів батькам, що вони можуть перевірити, чи відповідають страви в школі (садку) тим, які він розробляв. Якщо ви знайшли порушення - ви маєте право звернутися до Держпродспоживслужби.
Євген погодився з тим, що, можливо, не всі кухарі мають достатню кваліфікацію. Для них в регіонах будуть проводитися онлайн-тренінги.
Як ми раніше писали, стали відомі улюблені страви учнів з нового шкільного меню.