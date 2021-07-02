Это не показали по ТВ: появилось неожиданное видео с матча Украина - Швеция

На кадрах видно, как после второго гола сине-желтых в ворота соперника на последних минутах матча, когда футболисты обнимали Артема Довбика, на поле внезапно выскочил фанат.

Мужчина без верхней одежды со стороны сектора стадиона около ворот перепрыгнул через ограждения, и побежал в центр поля и распростертыми объятиями. Его стразу же попытался задержать спортивный блюститель порядка, ухватив за ногу, но порыв болельщика оказался сильнее цепких рук преследователя.

Работник охраны никак не поспевал за фанатом, который продолжал свой "марафонский забег". Несколько раз возникали моменты, когда казалось, что болельщика вот-вот поймают, но мужчина смог добежать к футболистам сборной Украины уже в центре поля, при этом даже сбив с ног другого преследователя, а вскоре и сам упал, но продолжал ликовать из-за победы сине-желтых.

"Когда эмоции зашкаливают! Друзья, как вам забег?.. Этот невероятный фантастический вечер мы будем вспоминать еще долго. Украина, вперед!" - говорится в описании к видео.

Видео: после победного гола Довбика на матче Украина - Швеция ликующий болельщик прорвался на середину поля

В сети этот эпизод вызвал восхищение, в комментариях даже поздравляют переполненного эмоциями болельщика, который взял такую немалую дистанцию в своем порыве радости.