Це не показали по ТБ: з'явилося неочікуване відео з матчу Україна - Швеція

На кадрах видно, як після другого голу синьо-жовтих у ворота суперника на останніх хвилинах матчу, коли футболісти обіймали Артема Довбика, на поле раптово вискочив фанат.

Чоловік без верхнього одягу з боку сектора стадіону біля воріт перестрибнув через огорожі, і побіг в центр поля і розпростертими обіймами. Його зразу ж спробував затримати спортивний охоронець порядку, схопивши за ногу, але порив вболівальника виявився сильнішим за чіпкі руки переслідувача.

Працівник охорони ніяк не встигав за фанатом, який продовжував свій "марафонський забіг". Кілька разів виникали моменти, коли здавалося, що вболівальника ось-ось зловлять, але чоловік зміг добігти до футболістів збірної України вже в центрі поля, при цьому навіть збивши з ніг іншого переслідувача, а незабаром і сам впав, але продовжував радіти перемозі синьо-жовтих.

"Коли емоції зашкалюють! Друзі, як вам забіг?.. Цей неймовірний фантастичний вечір ми будемо згадувати ще довго. Україно, вперед!" - йдеться в описі до відео.

Відео: після переможного гола Довбика на матчі Україна - Швеція тріумфуючий уболівальник прорвався на середину поля

У мережі цей епізод викликав захоплення, в коментарях навіть вітають переповненого емоціями вболівальника, який взяв таку чималу дистанцію в своєму пориві радості.