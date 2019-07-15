Это же так опасно: фото киевской электрички разгневало пользователей сети

Киевская городская электричка вызвала сильное возмущение у пользователей сети. Дело в том, что сегодня, 15 июля, утром на станции "Троещина 2" не все смогли сесть в электричку и некоторые ехали зацеперами. Об этом сообщила пользователь сети Лариса Сидельник на своей странице в Facebook.

Женщина отметила, что люди таким образом были вынуждены добираться на работу, потому что в городе сократили количество электричек и вагонов.

Электричка Киева сильно возмутила пользователей сети (фото: facebook.com/ Лариса Сидельник)

"А кому не хватило места ни в вагоне, ни на "колбасе", ждем полчаса следующей городской электрички", - написала Лариса.

Электричка Киева сильно возмутила пользователей сети (фото: facebook.com/ Лариса Сидельник)

Пользователи сети также были крайне возмущены этим инцидентом.

Это уже не новость, а норма;

Именно когда мост ремонтируют, надо сократить количество электричек и вагонов;

Скриншот с Facebook

Бедняги, это же так опасно, а на работу надо;

Приближаемся к Индии;

Пока ещё городская электричка во власти Киевпастранса, отсюда и беспредел;

Так не понятно, кто точно ответственен. Бригады киевпастранса, а расписание и колии - Укрзализниця;

Скриншот с Facebook

Жесть;

Опять перекрывать! В прошлый раз помогло;

Индия...Троещина, родная до боли;

Уже почти, как в Индии… Дожили… Интересно, какие зп у руководства Укрзализныци?

Скриншот с Facebook

Троешина! молчите и дальше скоро будете бегать за электричкой!!!

Позор Киивпастранспорту! А еще - кто ответственный из органов власти за транспорт, с районных и городской администрации? Просьба к этим персоналиям - пусть хотя бы раз проедут таким образом!!!

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Киеве придумали, как бороться с зацеперами. Для тех, кто любит таким образом ездить на общественном транспорте придумали наказание.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве заметили пожилого зацепера с палочкой на троллейбусе.