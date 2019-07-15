Це ж так небезпечно: фото київської електрички розгнівало користувачів мережі

У міській електричці не вистачає всім місць
Київська міська електричка викликала сильне обурення у користувачів мережі. Справа в тому, що сьогодні, 15 липня, вранці на станції "Троєщина-2" не всі змогли сісти в електричку і деякі їхали зацеперами. Про це повідомила користувач мережі Лариса Сідельник на своїй сторінці в Facebook.
Жінка зазначила, що люди таким чином були змушені добиратися на роботу, тому що в місті скоротили кількість електричок і вагонів.
Електричка Києва сильно обурила користувачів мережі (фото: facebook.com/ Лариса Сідельник)
"А кому не вистачило місця у вагоні, ні на "ковбасі", чекаємо півгодини наступну міську електричку", - написала Лариса.
Електричка Києва сильно обурила користувачів мережі (фото: facebook.com/ Лариса Сідельник)
Користувачі мережі також були вкрай обурені цим інцидентом.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що у Києві придумали, як боротися з зацеперами. Для тих, хто любить таким чином їздити на громадському транспорті придумали покарання.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві помітили похилого зацепера з паличкою на тролейбусі.