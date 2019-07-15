Це ж так небезпечно: фото київської електрички розгнівало користувачів мережі

Київська міська електричка викликала сильне обурення у користувачів мережі. Справа в тому, що сьогодні, 15 липня, вранці на станції "Троєщина-2" не всі змогли сісти в електричку і деякі їхали зацеперами. Про це повідомила користувач мережі Лариса Сідельник на своїй сторінці в Facebook.

Жінка зазначила, що люди таким чином були змушені добиратися на роботу, тому що в місті скоротили кількість електричок і вагонів.

Електричка Києва сильно обурила користувачів мережі (фото: facebook.com/ Лариса Сідельник)

"А кому не вистачило місця у вагоні, ні на "ковбасі", чекаємо півгодини наступну міську електричку", - написала Лариса.

Електричка Києва сильно обурила користувачів мережі (фото: facebook.com/ Лариса Сідельник)

Користувачі мережі також були вкрай обурені цим інцидентом.

Це вже не новина, а норма;

Саме коли міст ремонтують, треба скоротити кількість електричок і вагонів;

Скріншот з Facebook

Бідолахи, це ж так небезпечно, а на роботу треба;

Наближаємося до Індії;

Поки ще міська електричка у владі Київпастрансу, звідси і свавілля;

Так не зрозуміло, хто точно відповідальний. Бригади київпастрансу, а розклад і колії - Укрзалізниця;

Скріншот з Facebook

Жесть;

Знову перекривати! Минулого разу допомогло;

Індія...Троєщина, рідна до болю;

Вже майже, як в Індії... Дожилися... Цікаво, які зп у керівництва Укрзалізниці?

Скріншот з Facebook

Троешина! мовчіть і далі скоро будете бігати за електричкою!!!

Ганьба Киивпастранспорту! А ще - хто відповідальний з органів влади за транспорт, з районних та міської адміністрації? Прохання до цих персоналій - нехай хоча б раз проїдуть таким чином!!!

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що у Києві придумали, як боротися з зацеперами. Для тих, хто любить таким чином їздити на громадському транспорті придумали покарання.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві помітили похилого зацепера з паличкою на тролейбусі.