Это нужно знать каждому: как правильно оказывать помощь при утоплении

В жаркие дни жители Украины стараются держаться поближе к воде. И правила безопасности на водоемах снова становятся актуальными, так как с начала лета в стране утонуло уже почти 200 человек и треть из них – дети.

Каких правил нужно придерживаться во время отдыха на водоемах и как правильно оказать помощь при утоплении, рассказали в Центре общественного здоровья.

Важные правила для отдыха у водоемов:

Плавать можно только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, которые отвечают требованиям безопасности.

Дети должны постоянно находиться под присмотром взрослым. Не позволяйте им самостоятельно купаться.

Безопасно можно отдыхать на воде только в светлое время суток, плавать только в безветренную погоду, при температуре воды от +17 градусов, воздуха – от +20 градусов.

Категорически нельзя нырять в местах, где неизвестна глубина и состояние дна.

После приема пищи плавать можно не ранее, чем через 1,5-2 часа

Нельзя заплывать за границы купания в акватории, огражденную буями.

Не подплывайте к моторным лодкам, катерам и другим плавсредствам.

Не залазьте на технические сооружения, предупреждающие знаки и буи.

Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Не используйте на воде игры с нырянием, захватами или подтоплением.

Не подавайте сигналы тревоги из воды ради шутки.

Не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски.

Не используйте воду из речек и озер для мытья фруктов, овощей и ягод.

Оставляйте на пляжах после своего отдыха порядок.

Как правильно оказать помощь при утоплении

1. Пострадавшего нужно как можно быстрее доставить на берег и вызвать медицинскую помощь. Оказать помощь в воде сможет только опытный спасатель.

2. Не пытайтесь вытащить человека из воды, если вам угрожает опасность.

3. Сделайте несколько вдохов потерпевшему, чтобы вытолкнуть воду из его рта. Очистите его ротовую полость от песка и водорослей.

4. Переверните потерпевшего набок, чтобы вода вытекла их верхних дыхательных путей. Детей можно держать за ноги, головой вниз.

5. Если человек не дышит, начинайте делать искусственное дыхание: вдохните воздух и выдохните в рот потерпевшему. Повторяйте эту процедуру с интервалом в 4-5 секунд. Маленьким детям искусственное дыхание делают, одновременно вдувая воздух в рот и нос.

6. Если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца: Положите потерпевшего на ровную и твердую поверхность. Положите свои ладони (одна на другую) на грудь потерпевшему. Выпрямите в локтях руки и всем своим весом надавите на нее. Сделайте не менее 30 таких нажиманий, каждое – по 1 секунде. Когда потерпевший придет в себя, согрейте его немедленно – закутайте в одеяло, дайте теплый сладкий чай.

7. Обязательно дождитесь медиков! Осложнения от утопления могут быть с опозданием и проявиться не сразу.