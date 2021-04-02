Это нужно делать ежегодно: какие обследования женщины должны делать регулярно

Женщинам важно сдавать раз в полгода или год определенные анализы и проходить обследование. Это поможет избежать серьезных проблем со здоровьем, так как многие женские заболевания часто протекают без явно выраженных симптомов.

Медики отмечают, что при изменениях менструального цикла или если появляется дискомфорт – консультация гинеколога необходима немедленно. Какие еще обследования и анализы должны женщины делать регулярно, рассказали на сайте Maximum.

Осмотр у гинеколога

Такую процедуру нужно проходить в среднем раз в полгода или ежегодно, даже если нет никаких жалоб и проблем. Специалист должен собрать полный анамнез и поговорить с пациенткой о менструальном цикле, предыдущих болезнях, сексуальной жизни.

Также обязателен осмотр в гинекологическом кресле и обследование молочных желез. Если врач обнаружит что-то при пальпации, то может направить к специалисту-маммологу.

Цитологический мазок

Этот тест желательно делать не реже одного раза в год. Этот анализ направляется в лабораторию и его проверяют также на пап-тест, который даст информацию о развитии рака шейки матки на 0 стадии. Регулярное проведение этого анализа снижает риск обнаружения рака на 92%.

Также мазок покажет состояние микрофлоры – микроскопия урогенитальных выделений. Этот анализ помогает выявить заболевания, которые передаются половым путем.

С цитологического мазка можно проверить пациентку на носителя папиллома вируса.

УЗИ органов малого таза

Такое обследование проводится двумя способами – трасвагинальным и трансабдоминальным. Мочевой пузырь не должен быть переполнен, так как это будет мешать визуализации органов. Этот метод обследования помогает выявить серьезные заболевания в ранних стадиях и начать своевременное лечение. Также УЗИ помогает обнаружить лишнюю жидкость, патологические процессы эндометрия и яичников и опухолевые образования.

УЗИ молочных желез

Этот метод помогает увидеть структуру молочной железы, обнаружить уплотнения, новообразования, заболевания тканей молочных желез. Женщинам до 40 лет достаточно проводить такую процедуру раз в 1-2 года, после 40 лет – 1-2 раза в год и посещать маммолога.