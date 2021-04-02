Це потрібно робити щороку: які обстеження жінки повинні робити регулярно

Жінкам важливо здавати раз в пів року чи рік певні аналізи та проходити обстеження. Це допоможе уникнути серйозних проблем зі здоров'ям, оскільки багато жіночих захворювань часто протікають без явно виражених симптомів.

Медики відзначають, що в разі зміни менструального циклу або якщо з'являється дискомфорт – консультація гінеколога необхідна негайно. Які ще обстеження та аналізи жінки повинні робити регулярно, розповіли на сайті Maximum.

Огляд у гінеколога

Таку процедуру потрібно проходити в середньому раз на пів року або щорічно, навіть якщо немає ніяких скарг і проблем. Фахівець повинен зібрати повний анамнез і поговорити з пацієнткою про менструальній циклі, попередні хвороби, сексуальне життя.

Також обов'язковий огляд на гінекологічному кріслі та обстеження молочних залоз. Якщо лікар виявить щось при пальпації, може направити до спеціаліста-мамолога.

Цитологічний мазок

Цей тест бажано робити не рідше одного разу на рік. Цей аналіз направляється в лабораторію і його перевіряють також на пап-тест, який дасть інформацію про розвиток раку шийки матки на 0 стадії. Регулярне проведення цього аналізу знижує ризик виявлення раку на 92%.

Також мазок покаже стан мікрофлори – мікроскопія урогенітальних виділень. Цей аналіз допомагає виявити захворювання, які передаються статевим шляхом.

З цитологічного мазка можна перевірити пацієнтку на носія папілома вірусу.

УЗД органів малого таза

Таке обстеження проводиться двома способами – трансвагінальним і трансабдомінальним. Сечовий міхур не повинен бути переповнений, оскільки це буде заважати візуалізації органів. Цей метод обстеження допомагає виявити серйозні захворювання на ранніх стадіях і почати своєчасне лікування. Також УЗД допомагає виявити зайву рідину, патологічні процеси ендометрію та яєчників і пухлинні утворення.

УЗД молочних залоз

Цей метод допомагає побачити структуру молочної залози, виявити ущільнення, новоутворення, захворювання тканин молочних залоз. Жінкам до 40 років достатньо проводити таку процедуру раз в 1-2 роки, після 40 років – 1-2 рази на рік відвідувати мамолога.