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Это нормально?! В аэропорту Запорожья поиздевались над незрячими людьми (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В аэропорту Запорожья цинично поиздевались над слабовидящими и незрячими людьми. Вместо тактильной желтой плитки, которая укажет пассажирам с особенными потребностями путь к входу, просто нарисовали полосу желтого цвета.

Об этом сообщил местный канал "Это Запорожье".

Конечно же увидеть, такой "указатель" пассажиры с проблемами со зрением не смогут.

На кадрах можно заметить, что специальная контактная плитка установлена только перед самым входом в терминал, а дальше - длинная желтая полоса на асфальте.

Автор видео назвал подобную инновацию "черным юмором".

"Это нормально вообще?" - возмущается автор публикации, который первым обратил на это внимание.

Видео: В Запорожском аэропорту издеваются над незрячими людьми

Как работает тактильная плитка?

Эту технологию разработали в Японии еще в 1960-х годах. После чего она стала распространяться по всему миру.

Такая плитка бывает двух видов:

  • с полосками, показывающими направление движения
  • с точками, предупреждающими о подходе к препятствию или опасному месту - двери, выходу на дорогу.

В Украине все больше объектов инфраструктуры оборудуются специальной плиткой, которая должна упрощать жизнь людей с дефектами зрения. Но, видимо, в нашей стране решили технологию слегка "модернизировать".

Ранее мы писали, что незрячий ветеран АТО на протезе принял участие в Марафоне морской пехоты в США.

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