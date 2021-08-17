Це нормально?! В аеропорту Запоріжжя познущалися над незрячими людьми (відео)

В аеропорту Запоріжжя цинічно познущалися над слабозорими і незрячими людьми. Замість тактильної жовтої плитки, яка вкаже пасажирам з особливими потребами шлях до входу, просто намалювали смугу жовтого кольору.
Про це повідомив місцевий канал "Це Запоріжжя".
Звичайно ж побачити, такий "покажчик" пасажири з проблемами із зором не зможуть.
На кадрах можна помітити, що спеціальна контактна плитка встановлена тільки перед самим входом в термінал, а далі - довга жовта смуга на асфальті.
Автор відео назвав подібну інновацію "чорним гумором".
"Це нормально взагалі?" - обурюється автор публікації, який першим звернув на це увагу.
Відео: У запорізькому аеропорту знущаються над незрячими людьми
Цю технологію розробили в Японії ще в 1960-х роках. Після чого вона стала поширюватися по всьому світу.
Така плитка буває двох видів:
В Україні все більше об'єктів інфраструктури обладнуються спеціальною плиткою, яка повинна спрощувати життя людей з дефектами зору. Але, мабуть, в нашій країні вирішили технологію злегка "модернізувати".
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