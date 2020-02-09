Это не норма: медики рассказали, какие боли в груди могут быть опасными

Боли в груди испытывает каждая вторая женщина и чаще всего такой дискомфорт свидетельствует о предстоящем менструальном синдроме. Известный маммолог Анастасия Соловьева рассказала, что женщины часто игнорируют боли в груди, которые могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Она отметила, что боль в груди перед менструальным синдромом – это практически норма. Такая боль может быть тянущей, тупой или распирающей. Дискомфорт в обеих молочных железах обычно проявляется за 7-10 дней до начала менструация и уменьшается после ее начала. Такие болевые ощущения, а также другие предвестники предменструального синдрома проходят сами и не требуют лечения.

Маммолог отметила, что если боли становятся стойкими, усиливается их интенсивность, а отечность и дискомфорт сохраняются после окончания менструации более 2 недель, то это повод насторожиться, так как это уже не норма.

Причины патологических болей в груди могут быть такие:

Мастопатия

Инфекционные и воспалительные процессы в молочных железах

Рак груди

Распространение болей на грудь при заболеваниях сердца, межреберной невралгии, грудного остеохондроза и другие

Специалист рекомендует немедленно обращаться к врачу, если есть такие симптомы: боль в груди не связана с менструациями, в груди появилось сильное жжение и сдавливание, боль не уменьшается, а нарастает с течением времени, боль локализуется не в обеих, а только в одной груди и на определенном участке, болевые ощущения в груди отмечаются ежедневно в течении двух недель, наряду с болью или дискомфортом в грудной железе есть повышенная температура тела, возникновение в груди узлов, ее деформация, гиперемия кожи, выделение из сосков крови, гноя или жидкости.