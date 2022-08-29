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"Это несложно": Клопотенко рассказал, что должно быть в здоровой тарелке ребенка

Фото: Евгений Клопотенко дал пример питания ребенка (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Здоровое питание для ребенка очень важно. Правильная пища – это основа здоровых организма и психики.

Кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как питаться ребенку, чтобы быть здоровым.

Эксперт по питанию дал пример здоровой тарелки ребенка

Половину порции должна составлять клетчатка (сезонные овощи, фрукты и зелень)

¼ тарелки - это сложные углеводы (гречка, пшено, перловая, пшеничная, кукурузная и овсяная каши, дикий рис)

¼ – белки (нежирное мясо, птица, рыба, нежирные молочные продукты, яйца). Животного белка должно быть больше, чем растительного.

Помните, что в адекватном количестве должны быть жиры, преимущественно растительные (орехи, семена, масла). Морская рыба – тоже прекрасно, как источник жиров. Масло, сметана, сливки, жирное мясо тоже могут быть, просто не больше 20 г/день.

Это здоровая тарелка питания и ее принцип прекрасно подойдет ребенку. Просто смотрите на этот список и выбирайте те продукты, которые у вас есть.

"Плюс готовьте вместе с ребенком. Это два важных элемента: давать ребенку здоровую пищу и готовить с ним", - резюмировал Клопотенко.

Напомним, что Клопотенко рассказал, как кормят украинских военных.

Кстати, в начале июля стало известно, что борщ был внесен в нематериальное наследие ЮНЕСКО.

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Евгений Клопотенко