"Це нескладно": Клопотенко розповів, що має бути в здоровій тарілці дитини

Експерт з харчування дав приклад здорової тарілки дитини

Половину порції повинна становити клітковина (сезонні овочі, фрукти і зелень)

¼ тарілки - це складні вуглеводи (гречка, пшоно, перлова, пшенична, кукурудзяна і вівсяна каші, дикий рис)

¼ - мають складати білки (нежирне м'ясо, птиця, риба, нежирні молочні продукти, яйця). Тваринного білка повинно бути більше, ніж рослинного.



Пам'ятайте, що в адекватній кількості повинні бути жири, переважно рослинні (горіхи, насіння, масла). Морська риба - теж прекрасно, як джерело жирів. Масло, сметана, вершки, жирне м'ясо теж можуть бути, просто не більше 20 г/день.

Це здорова тарілка харчування і її принцип прекрасно підійде дитині. Просто дивіться на цей список і вибирайте ті продукти, які у вас є.



"Плюс готуйте разом з дитиною. Це два важливих елементи: давати дитині здорову їжу і готувати з нею", - резюмував Клопотенко.