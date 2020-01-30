Это моя правда: известная певица рассказала о страшной болезни дочери

Любовь Успенская рассказала о болезни дочери (Коллаж РБК-Украина)

Любовь Успенская публично призналась в болезни дочери

Любовь Успенская шокировала поклонников признанием о здоровье своей дочери. Известная российская певица спопросила журналистов оставить ее семью в покое и не трогать ее дочь. Дело в том, что Татьяна Плаксина (дочь певицы) попала в аварию в Коста-Рике в 2018 году. У девушки были многочисленные травмы, была сломана челюсть и она очень тяжело переживала реабилитацию. По словам Успенской, она психологически не смогла справиться и ей очень тяжело адекватно себя вести.

Российская артистка попросила фанатов не плодить сплетни, а выслушать все из ее уст, пишет одно из российских изданий.

Дочка Успенской Татьяна переживает не лучшие времена (фото: vokrug.tv)

"Я старалась сделать все, что может сделать любящий человек, но я не всесильна. И я прошу вас, если не помочь, то прекратить рушить жизнь и здоровье моей дочери. Остановить сплетни и обсуждения, которые так задевают ее и заставляют делать абсурдные вещи. Нужно понимать, что это ранит ее и отягощает и без того психологически - неадекватное состояние, которое мы пытаемся хоть немного поправить. Ведь она все это читает, смотрит и конечно же, неадекватно реагирует на весь поток этого негатива", - призналась Успенская.

Успенская настолько устала от негатива, что умоляет людей оставить семью в покое и не делать больно обсуждениями деталей.

"Нам не укрыться от мира сплетен и интриг, но можно попытаться отстаивать правду и бороться за своих близких. Я люблю свою дочь и буду делать все возможное, чтобы она была счастлива", - подчеркнула Любовь Успенская.