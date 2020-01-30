Це моя правда: відома співачка розповіла про страшну хворобу дочки

Любов Успенська розповіла про хворобу доньки (Колаж РБК-Україна)

Любов Успенська публічно зізналася в хворобі дочки

Любов Успенська шокувала шанувальників визнанням про здоров'я своєї доньки. Відома російська співачка спопросила журналістів залишити її родину в спокої і не чіпати її дочку. Справа в тому, що Тетяна Плаксіна (дочка співачки) потрапила в аварію в Коста-Ріці в 2018 році. У дівчини були численні травми, була зламана щелепа і вона дуже важко переживала реабілітацію. За словами Успенської, вона психологічно не змогла впоратися і їй дуже важко адекватно себе вести.

Російська артистка попросила фанатів не плодити плітки, а вислухати все з її вуст, пише одне з російських видань.

Донька Успенської Тетяна переживає не кращі часи (фото: vokrug.tv)

"Я намагалася зробити все, що може зробити любляча людина, але я не всесильна. І я прошу вас, якщо не допомогти, то припинити руйнувати життя та здоров'я моєї дочки. Зупинити плітки та обговорення, які зачіпають її і змушують робити абсурдні речі. Потрібно розуміти, що це ранить її та ускладнює і без того психологічно - неадекватний стан, який ми намагаємося хоч трохи поправити. Адже вона все це читає, дивиться і звичайно ж, неадекватно реагує на весь потік цього негативу", - зізналася Успенська.

Успенська настільки втомилася від негативу, що благає людей залишити родину в спокої і не робити боляче обговореннями деталей.

"Нам не сховатися від світу пліток і інтриг, але можна спробувати відстоювати правду і боротися за своїх близьких. Я люблю свою дочку і буду робити все можливе, щоб вона була щаслива", - підкреслила Любов Успенська.