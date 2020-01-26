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Ты заболела?: Вера Брежнева нарвалась на критику из-за неудачного образа

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.01.2020 - 10:37
Ты заболела?: Вера Брежнева нарвалась на критику из-за неудачного образа
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники посчитали, что подобранный образ просто не подошел Вере

Украинская исполнительница Вера Брежнева, которая вслед за своим мужем перебралась на постоянное место жительства в РФ и недавно призналась в своих слабых сторонах и уверенности в себе, взволновала соцсети свежими снимками с красной дорожки одной из кинематографических премий.

На фото знаменитость позировала в вечернем черном платье из атласа, оголявшем одно плечо и украшенном объемным воланом, которое подчеркнуло невероятную худобу певицы. Прическа, по мнению пользователей, тоже вышла не слишком удачной, собранные в низкий хвост волосы, не добавили привлекательности образу. Ярким акцентом стала насыщенная красная помада, из коллекции недавно выпущенного личного бренда певицы.

Ты заболела?: Вера Брежнева нарвалась на критику из-за неудачного образа

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"С корабля на бал! Вернулась в работу и сразу активно) Вчера с особенным удовольствием приняла приглашение впервые вручать премии в музыкальных номинациях на одном из главных кинематографических событий – Золотой Орел. Мои слова восхищения всем лауреатам и организаторам. Очень красивый вечер с красивыми и потрясающе талантливыми людьми", - рассказала под фото Вера.

Ты заболела?: Вера Брежнева нарвалась на критику из-за неудачного образа

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Однако, положительных отзывов серия фото получила мало, в основном подписчики обратили внимание на болезненный вид певицы, который был спровоцирован неудачно подобранный цвет платья. Некоторые даже не узнали Веру в таком спорном наряде:

  • Кто это? Веру подменили совсем не похожей дамой
  • Верочка! Ты заболела?! почему такая тощая? где твои формы шикарные???
  • Вера, ну совсем не Ваш образ ...
  • Вот она и старость! Фото не удачное(((( что первое, что второе!!!!
  • Черное не Ваше
  • Слишком худая

Ты заболела?: Вера Брежнева нарвалась на критику из-за неудачного образаФото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Конечно, у исполнительницы нашлись и защитники, которые уверены что в любом наряде их любимица выглядит великолепно, а критиканы пишут злобные комментарии исключительно из засвисти:

  • Королева бала!!!! По-любому!!!
  • Шикарная женщина
  • Какая кошечка сексапильная
  • Ах!!!! Горячая!
Вера Брежнева недавно развеяла упорно ходившие по сети слухи о своем разводе с Константином Меладзе и показала счастливые семейные фото из Италии с любимым мужчиной.
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Новости Украины Вера Брежневапевец
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